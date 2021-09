Minister zdrowia Adam Niedzielski złożył do Prokuratury Krajowej wniosek o ściganie Grzegorza Brauna za czwartkową groźbę - ujawnił "Wprost". "Będziesz pan wisiał" - powiedział do Niedzielskiego polityk Konfederacji w czasie sejmowej debaty.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Radek Pietruszka / PAP

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz przekazał "Wprost" , że Adam Niedzielski już w czwartek złożył do Prokuratury Krajowej wniosek o ściganie Grzegorza Brauna, który skierował wobec niego groźbę karalną (art. 190 Kodeksu karnego). Minister jest osobą pokrzywdzoną, więc według art. 12 par. 1 KPK, takie postępowanie toczy się z urzędu z chwilą złożenia wniosku.

Słowa posła Konfederacji wywołały w czwartek burzę w Sejmie. Na groźby Grzegorza Brauna pod adresem szefa resortu zdrowia zareagowała prowadząca obrady wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.

Jak się pan zachowuje? To jest wielki skandal - mówiła.

Po skandalicznej wypowiedzi posła Konfederacji na mównicę wszedł lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie zgadzam się z panem ministrem w wielu rzeczach, opowiadał głupoty z tej mównicy, ale będę pana bronił przed takimi tekstami - mówił, zwracając się do Adama Niedzielskiego.

Panie pośle Braun, nie wolno nigdy wobec nikogo tak mówić - apelował. To jest groźba karalna, to jest rzecz okropna. Pan często mówi "szczęść Boże" z tej mównicy, jak pan może mówić do kogoś takie słowa? - pytał.



"Słowa posła Brauna skierowane do ministra Niedzielskiego to już nie jest obniżenie standardów parlamentarnych, ale wprowadzenie do Sejmu gróźb karalnych i przemocy. Tą sprawą musi zająć się Prezydium Sejmu, a przede wszystkim prokuratura" - napisała na Twitterze wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.

W czwartek Prezydium Sejmu jednogłośnie zdecydowało o najwyższej możliwej karze finansowej dla Grzegorza Brauna. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że złożyła wniosek do prokuratury za używanie gróźb karalnych przez posła Brauna. Po drugie, jednomyślne poseł Grzegorz Braun został ukarany najwyższą karą: 6 miesięcy obniżenia uposażenia o 50 procent i 6 miesięcy (odebrania - przyp. red.) 100 procent diety poselskiej - poinformował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Nie ma już większych finansowych kar za tego typu przewinienia - dodał.



Poseł Konfederacji Robert Winnicki, zapytany przez PAP o ocenę wypowiedzi Brauna, oświadczył: "To nie jest stanowisko Konfederacji i nie będę tego komentował".