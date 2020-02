"Kraków zajmuje szczególne miejsce w mordowaniu, torturach i anihilacji własnej społeczności żydowskiej" - napisała na Twitterze Vivian Bercovici, była ambasador Kanady w Izraelu. W sprawie wpisu interweniowało już Muzeum Auschwitz - podaje Interia.pl

Była ambasador Kanady w Izraelu oskarżyła stolicę Małopolski o współudział w mordowaniu społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej.



"Kraków zajmuje szczególne miejsce w mordowaniu, torturach i anihilacji własnej społeczności żydowskiej. A jego wysiłki na rzecz komercjalizacji tego są, moim zdaniem, wulgarne. Kraków to także krótka przejażdżka samochodem z Auschwitz. Wiedzieli. Wszystko. I nie zrobili nic, aby to zatrzymać. Fakty" - napisała dyplomatka we wpisie na Twitterze.

Wpis byłej kanadyjskiej ambasador wywołał oburzenie w sieci. Na wypowiedź natychmiast zareagowało Muzeum Auschwitz, które podkreśliło, że dyplomatce "brakuje wiedzy o historii i tragedii Żydów w Krakowie podczas okupacji niemieckiej", a jej słowa "dowodzą braku jakiejkolwiek naukowej precyzji".

Dyplomatka usunęła już wpis z sieci i zawiesiła konto na Twitterze.



Vivian Bercovici została powołana na stanowisko ambasador Kanady w Izraelu w 2014 r. Pełniła tę funkcję przez dwa lata, do 2016 r.