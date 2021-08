Państwowa komisja ds. pedofilii wystąpiła do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego o wyjaśnienie słów bp. Antoniego Długosza dot. pedofilii w Kościele oraz wyciągnięcie wobec niego konsekwencji zgodnie z Prawem kanonicznym. Hierarcha stwierdził m.in., że biskup "sprzeniewierza się swemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem, donoszącym sądom na grzeszącego syna".

Bp Antoni Długosz / Roman Zawistowski / PAP

Kontrowersyjne słowa padły w środę podczas Apelu Jasnogórskiego w sanktuarium na Jasnej Górze. Antoni Długosz - biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej przekonywał wówczas m.in., że "pedofilia jest społecznym problemem", a "zaplanowany atak środowisk wrogich Kościołowi celowo nagłaśnia tylko ów niewielki procent przestępstw księży".



Z wielkim bólem przeżywamy zaplanowany atak na biskupów. Wiąże się to z oskarżeniami, że niektórzy z nich zlekceważyli zatroskanie o skrzywdzonych przez księży ludzi, bagatelizując sprawców tych czynów - mówił w środę biskup Antoni Długosz. Jak podkreślał, "każdy biskup spełnia misję ojca w diecezji, a ojcostwo zakłada miłość wobec diecezjan, która zawiera wszystkie przymioty Jezusowej miłości".



Kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę, po której, jeśli otrzymuje od księdza chęć poprawy, przebacza mu i daje szansę dobrego życia i duszpasterskiej pracy - mówił hierarcha. Biskup ma być miłosiernym ojcem (...) i daje szansę marnotrawnemu synowi. Sprzeniewierza się swemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem, donoszącym sądom na grzeszącego syna. Daleka mu jest logika szatana, który oskarża, bez oznaki miłosierdzia - powiedział. Jak dodał, "jeżeli nie ma poprawy u grzeszącego księdza, to ksiądz winien wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, a nie miłosierny biskup".

Długosz przekonywał też, że "pedofilia jest społecznym problemem". Przedstawicielka policji kryminalnej landu Dolnej Saksonii ds. prewencji przeciwko seksualnym przestępstwom poinformowała, że aż 95 proc. wykroczeń pedofilskich występuje w rodzinach, 5 proc. obejmuje środowiska szkolne, artystyczne, medyczne, sportowe, w tym 0,25 proc. dotyczy duchownych. Wydaje się, że analogiczna sytuacja występuje w naszym kraju. Zaplanowany atak środowisk wrogich Kościołowi celowo nagłaśnia tylko ów niewielki procent przestępstw księży - ocenił.



"Te słowa mają potwornie bolesny charakter"

Przewodniczący państwowej komisji ds. pedofilii Błażej Kmieciak poinformował PAP, że wystąpiła ona w piątek do przewodniczącego KEP abp. Stanisława Gądeckiego, wnosząc o wyjaśnienie środowych wypowiedzi bp. Antoniego Długosza oraz wyciągnięcie wobec niego stosownych konsekwencji zgodnie z Prawem kanonicznym.



Te słowa mają potwornie bolesny charakter i nie powinny nigdy paść. Ponadto są one sprzeczne z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Każdy obywatel, także biskup, ma obowiązek zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wykorzystania seksualnego dzieci. Słowa biskupa sugerują, że w tego typu sytuacjach nie należy podejmować żadnych działań. To nieprawda - podkreślił Kmieciak. Zaznaczył, że wypowiedź hierarchy rani osoby skrzywdzone przez osoby duchowne. Będziemy dalej analizować tę sprawę - zapowiedział.



Oburzenie słowami biskupa Długosza wyraził na Twitterze ks. Piotr Studnicki - kierownik Biura Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży. "Nie ma i nie może być zgody na takie słowa! Delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży przygotowuje list do biskupa Antoniego Długosz. Po jego wysłaniu opublikuję komunikat w tej sprawie" - napisał na Twitterze.

Do tej pory do słów biskupa Długosza nie odniósł się rzecznik Episkopatu ks. Leszek Gęsiak ani jego przewodniczący - abp Stanisław Gądecki.