​Silny wiatr już od nocy dokucza mieszkańcom północnej Polski, ale wiać może jeszcze mocniej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w tej sprawie ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia obowiązują w nadmorskich powiatach - od powiatu kołobrzeskiego w Zachodniopomorskiem, aż po Mierzeję Wiślaną. Nieprzyjemny nad morzem, zachodni wiatr, sięgać może w porywach do 85 km/h. Teoretycznie im bardziej na wschód, tym wiatr może być silniejszy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązywać będą do godziny 21:00, ale to nie koniec. IMGW już zapowiedział, że ostrzeżenia na Wybrzeżu będą przedłużane, a na Pomorzu stopień zagrożenia ma zostać nawet podwyższony do drugiego. Jutro spodziewać można się jeszcze silniejszego wiatru.

Zamknięte cmentarze i Park Oliwski

Ze względu na panujące bardzo trudne warunki atmosferyczne - silny, porywisty wiatr - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zamknął cmentarze komunalne oraz Park Oliwski.

Apelujemy do mieszkańców Gdańska, z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, o rezygnację z odwiedzin na cmentarzach i spacerów w Parku Oliwskim. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązywał będzie także zakaz wjazdu samochodów - informuje Magdalena Kilian z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Zaznacza jednocześnie, że wszystkie zaplanowane pogrzeby odbywają się normalnie.