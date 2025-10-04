76 zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowali w sobotę do południa zachodniopomorscy strażacy. Zgłoszenia dotyczyły m.in. powalonych drzew czy połamanych gałęzi. IMGW wydał w sobotę ostrzeżenie przed silnym sztormem o sile do 9 w skali Beauforta na terenie całego Bałtyku.

Silne wiatry na północy Polski / Shutterstock/IMGW /

Informacje o pracy strażaków przy wiatrołomach przekazał w sobotę w południe rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

W związku z silnym wiatrem, który występuje dzisiaj w naszym województwie, od godziny 8 do godz. 12 odnotowaliśmy 76 zdarzeń zakwalifikowanych jako atmosferyczne - przekazał Schacht.

Najwięcej pracy mieli strażacy z powiatu koszalińskiego - 13 interwencji oraz goleniowskiego - 11. Rzecznik KW PSP poinformował, że działania strażaków związane są głównie z usuwaniem powalonych drzew, połamanych konarów. Nie ma osób poszkodowanych - podsumował Schacht.

Ostrzeżenia dla mieszkańców Wybrzeża

Na terenie całego Wybrzeża wydano ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem. Prognozowany jest wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 75 proc. Alerty potrwają do sobotniego wieczoru.

Ostrzeżenia meteorologiczne związane z silnym wiatrem / IMGW /

Na Bałtyku aura sztormowa

Centralne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni przekazało ostrzeżenie drugiego stopnia o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej. Synoptycy prognozują wiatr południowo-wschodni skręcający na południowy do południowo-zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta. Alerty potrwają do godz. 24 w sobotę.

Według informacji podanych przez Bałtyk IMGW, ostrzeżenie przed silnym sztormem obowiązuje na terenie całego Morza Bałtyckiego.

Powiać może także w innych częściach kraju

Przed silnym wiatrem wydano również ostrzeżenia na terenach przygranicznych woj. dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Tam prognozuje wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h, z południa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk szacuje się na 80 proc., a alerty potrwają najdłużej do niedzielnego poranka.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.