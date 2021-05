Mieszkańcy Pomorza, Warmii i Mazur oraz północy Mazowsza muszą liczyć się z silnym wiatrem. Nad morzem powieje nawet z predkością 90 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

IMGW prognozuje na północy kraju silny wiatr o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, a w porywach osiągający nawet 90 km/h.



Weczorem miejscami utrzyma się duże zachmurzenie. Lokalnie może padać deszcz. W górach - powyżej 1300 m n.p.m. - możliwe są opady śniegu. Miejscami zagrzmi.

Wieczór będzie dość chłodny - temperatura będzie wahać się od 10 do 14 st. C, ale zdecydowanie zimniej będzie na północy i na Podhalu. Tam termometry pokażą od 8 do 9 st. Celsjusza.



W nocy zachmurzenie będzie duże, ale na północy kraju pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami może padać deszcz.

Możliwe nocne przymrozki na północy kraju. Tam temperatura spadnie do minus 1 st. Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju termometry pokażą około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na południu.