Policjanci z Komisariatu Policji w Suchym Lesie w Wielkopolsce zatrzymali mężczyznę podejrzanego o dokonanie serii włamań na terenie gminy Suchy Las. Mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku.

Jak poinformowała we wtorek mł. asp. Marta Mróz z poznańskiej policji, do zatrzymania włamywacza doszło kilka dni temu. W biały dzień mężczyzna przyszedł na ogródki działkowe w Złotnikach, a kiedy próbował włamać się do altany, został zauważony przez lokalnych mieszkańców, którzy natychmiast dokonali obywatelskiego ujęcia i wezwali policjantów - wskazała Mróz.

Dodała, że policjanci z miejscowej jednostki zebrali materiał dowodowy i postawili mężczyźnie łącznie sześć zarzutów za usiłowanie oraz kradzieże z włamaniami na działki, których dokonał na terenie gminy Suchy Las.

Ponadto okazało się, że 39-latek dwa lata temu wyszedł z zakładu karnego, gdzie odbywał karę za podobne przestępstwa - wskazała Mróz.

Funkcjonariusze zajmujący się sprawą zaznaczają, że po przeanalizowaniu spraw o podobnym charakterze z wcześniejszego okresu, niewykluczone, że mężczyzna może usłyszeć kolejne zarzuty.