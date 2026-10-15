Seria ataków w szkołach. Policja zatrzymała prawie 200 osób

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Prawie 200 osób zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i falą gróźb zamieszczanych w mediach społecznościowych – ustalił reporter RMF FM. Od zeszłego tygodnia trwa policyjna akcja, w ramach której funkcjonariusze patrolują szkoły i ich okolice, a także sprawdzają treści zamieszczane w sieci.

Prawie 200 osób zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i falą gróźb zamieszczanych w mediach społecznościowych (fot.

Prawie 200 osób zatrzymali policjanci w związku z serią ataków na szkoły i falą gróźb zamieszczanych w mediach społecznościowych (fot. / PAP

Zatrzymani to w większości nieletni, którzy przynieśli do szkół niebezpieczne narzędzia, takie jak noże czy scyzoryki.

Część zatrzymanych miała zamieszczać w internecie filmy z groźbami ataków na placówki - powiedziała w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

43 osoby otrzymały środki zapobiegawcze. Tutaj mam na myśli skierowanie do izby dziecka. Również policja zabezpieczyła około 140 różnego rodzaju niebezpiecznych narzędzi - poinformowała.

Do dziś funkcjonariusze przeprowadzili już prawie 160 tysięcy kontroli w szkołach.

Patrole policji w polskich szkołach

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. W wyniku jednego ze zdarzeń zmarła 37-letnia pracownica szkoły. Do tego ataku doszło w miniony czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach. Napastnikiem był 15-latek.

Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Miał również plecak z materiałem wybuchowym domowej roboty.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że „zrobi coś złego”, usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

W sobotę 21-letnia kobieta zaatakowała nożem 3 osoby w zespole szkół dla dorosłych przy ul. Mińskiej w Warszawie.

W poniedziałek szefowa MEN poinformowała, że będzie kilka zmian, w tym ustawowych, które mają dać większą ochronę szkole i dyrektorom. Barbara Nowacka wyjaśniła m.in., że trzeba tak zmienić przepisy, aby dyrektor szkoły mógł odebrać uczniowi przedmioty, które mogą, ale nie muszą być niebezpieczne, np. śrubokręt.