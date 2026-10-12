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„Odbieramy tysiące sygnałów od rodziców”. Tusk o działaniach policji w szkołach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 października (14:55) Aktualizacja: Dzisiaj, 12 października (15:12)

„Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować działania (policji w szkołach – przyp. red.). Nie na zawsze, ale tak długo, jak będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem, aby były miejscami w pełni bezpiecznymi” – zapowiedział premier Donald Tusk podczas odprawy z udziałem ministrów i szefów służb w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji.

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„Odbieramy tysiące sygnałów od rodziców”. Tusk o działaniach policji w szkołach
Premier Donald Tusk/fot. Marcin Obara /PAP
  • Premier Donald Tusk zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych o kontynuację działań policji w szkołach.
  • W poniedziałek około 20 tys. policjantów patrolowało szkoły i ich okolice.
  • Rząd otrzymuje liczne podziękowania od rodziców za te działania, mimo że niektórzy mogą je uważać za kontrowersyjne lub nietypowe.
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Premier Tusk poinformował, że w poniedziałek ok. 20 tys. policjantów kontynuowało patrolowanie szkół i ich okolic.

Niektórym te działania mogą się wydawać kontrowersyjne, nietypowe, ale ja i cały rząd odbieramy tysiące sygnałów od rodziców, którzy dziękują policji za tę akcję – powiedział Tusk.

Z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, przekazał, że od piątku, kiedy kontrole policji w szkołach się zaczęły, ponad 80 tys. placówek zostało sprawdzone, skontrolowane.

Od wczorajszego raportu zatrzymano 18 nowych osób, czyli łącznie liczba zatrzymanych to 135 osób – wyliczał Kierwiński.

Jak wskazał minister, „z perspektywy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości sytuacja w sieci powoli zaczyna się stabilizować”. Dodał, że poniedziałek okazał się „znacznie spokojniejszy” w porównaniu z weekendem i piątkiem, w kwestii zaniepokojenia i emocji wśród rodziców.

Akcja (policji) będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni. Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi – dodał Kierwiński.

Więcej informacji wkrótce.


Źródło: RMF24
Tagi: Donald Tusk Barbara Nowacka Marcin Kierwiński

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