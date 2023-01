70 proc. Polaków po 60. roku życia korzysta z internetu. Prawie połowa robi zakupy w sieci i używa bankowości internetowej. To dane z raportu „Dojrzali konsumenci w Polsce”, opublikowanego przez ARC Rynek i Opinia. Jak zmieniają się współcześni seniorzy i co jest dla nich najważniejsze?

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Osób starszych jest w społeczeństwie coraz więcej i będzie ich przybywać. GUS prognozuje, że w 2023 roku w Polsce będzie prawie 11 milionów seniorów. To o 11 proc. więcej niż w 2011 roku.

Jednocześnie z roku na rok obserwujemy, jak zmieniają się dojrzali konsumenci, jak zmienia się ich styl życia, jak rośnie zainteresowanie nowościami czy korzystanie z nowych technologii - komentuje Agata Tkaczyk, dyrektor badań jakościowych w ARC Rynek i Opinia. Obecni 50-latkowie, czyli za 10 lat 60-latkowie, to osoby, które bardzo dobrze radzą sobie z technologiami, dbają o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne i można przypuszczać, że po 60. roku życia będą chciały kontynuować swoje różne aktywności. Można się też spodziewać, że wielu z nich będzie miało na to fundusze. To wszystko sprawia, że będą oni atrakcyjną grupą dla wielu branż, chociaż być może będą potrzebowali ofert szytych na miarę ich potrzeb, we wszystkich obszarach życia - od zdrowia przez zakupy po podróże czy finanse - dodaje.

Jak ustalili badacze, 20 procent mężczyzn i 17 procent kobiet w wieku emerytalnym jest czynnych zawodowo. I nie chodzi tu tylko o zarobek.

Aż 64 procent aktywnych zawodowo seniorów twierdzi, że pracuje niezależnie od tego, jaką emeryturę by dostawali - mówi naszej reporterce badaczka Ewa Kantecka. Zwyczajnie obawiają się ograniczenia towarzyskiego, wykluczenia społecznego. Boją się, że usiądą w domu przed telewizorem, a większość po prostu tego nie chce.

Zmieniają się też zwyczaje, nawet zakupowe. Starsze osoby bardzo sprawnie radzą sobie choćby z zakupami internetowymi.

W tej chwili 71 procent osób powyżej 60. roku życia korzysta z internetu - tłumaczy Ewa Kantecka. Wydaje się, że przełomowym momentem mógł być moment lockdownu i pandemia. Wtedy właśnie seniorzy musieli przełamać pewne bariery, które być może wcześniej istniały. W efekcie mamy grupę 43 procent seniorów, którzy robią zakupy przez internet. Kupują głównie ubrania, obuwie, elektronikę - tak jak młodsza część społeczeństwa.

Seniorzy nie obawiają się też korzystać z aplikacji bankowych. Robią to zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i na swoich urządzeniach mobilnych.

Chociaż bankowość internetowa jest bardziej popularna niż bankowość mobilna - mówi nam badaczka. Seniorzy powoli się przełamują, jeżeli chodzi o aplikacje, jednak bankowość mobilna jest tutaj nieco rzadziej wykorzystywana - dodaje.

Dojrzali konsumenci korzystają też z mediów społecznościowych, głównie z Facebooka, ale też z komunikatorów takich jak WhatsApp czy Messenger. Alternatywą w mediach stają się także platformy streamingowe - najpopularniejszą jest Netflix.

Okazało się, że wbrew powszechnej opinii, seniorzy nie są osobami, które przesiadują w kolejkach do lekarzy.

Nie jest to do końca prawda - podkreśla Ewa Kantecka. Seniorzy bardzo dbają o zdrowie, ale to się głównie przekłada na taką profilaktykę. Dbają o to, żeby się zdrowo odżywiać, żeby się ruszać, chodzić na badania kontrolne. Nie jest to jednak przesiadywanie u lekarzy, zwłaszcza w Polsce, gdzie dostępność lekarzy jest dość ograniczona.

Seniorzy korzystają również z niepublicznej opieki zdrowotnej, ale traktują to trochę jak ostatnią deskę ratunku. Większość badanych, przynajmniej co jakiś czas, jest zmuszona do korzystania z płatnych wizyt lekarskich.

Widok babci zagniatającej w niedzielę ciasto na makaron do rosołu to niekoniecznie częsty obraz. Współcześni dziadkowie coraz rzadziej świadczą "pełnoetatową" pomoc dla rodziców w wychowaniu wnucząt.

Seniorzy bardzo często mówili nam, że owszem, rodzina jest absolutnie najważniejsza, ale to rodzice są od wychowania, a dziadkowie raczej od rozpieszczania i od pomagania rodzicom - mówi badaczka. To nie jest tak, że te seniorki tylko by się opiekowały wnukami i że tego właśnie jedynie od życia oczekują. One zajmują się także sobą, lubią spędzać razem czas a nawet, co było dla nas zaskoczeniem, chętnie podróżują. Właśnie kobiety.