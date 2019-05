"To było bardzo ciekawe, inspirujące wystąpienie, historycznie bardzo dobrze skonstruowane, i z takim przesłaniem na przyszłość - tę bliską, tego roku i późniejszą” – tak piątkowe wystąpienie szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska skomentował lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Tusk wygłosił na Uniwersytecie Warszawskim wykład pt. "Nadzieja i odpowiedzialność. O konstytucji, Europie i wolnych wyborach".

Odnosząc się do krytyki, którą Tusk formułował pod adresem obozu rządzącego, Schetyna ocenił, że mówił on "o systemie, który został zbudowany i który jest zagrożeniem dla tego, co najważniejsze, dla tych podstawowych prawd, które są fundamentem wspólnoty europejskiej". To było ciekawe - jak bardzo różnimy się w tych naszych polskich zachowaniach, w stosunku do oczekiwań wspólnoty europejskiej - dodał lider PO.

Zdaniem Schetyny przemówienie Tuska było "przyszłościowe", pokazujące szerszą perspektywę, niż tylko "z Warszawy". To jest polityk, który ma doświadczenie międzynarodowe i potrafił te pięć zainwestować we własną wizję przyszłości - powiedział lider PO.

Donald Tusk w czasie wykładu / Rafal Guz / PAP





Zapytany o część wystąpienia Tuska, w którym powiedział on, że jego "prawem i obowiązkiem jest wspierać Europejczyków w każdym kraju, którzy uparli się, aby ludzi łączyć, a nie dzielić", Schetyna uznał ją za wsparcie dla współtworzonej przez Platformę Koalicji Europejskiej. Nie chcę tłumaczyć tych słów, bo dla mnie one są jednoznaczne, tak jak dla wszystkich, którzy słuchali tego wykładu - zaznaczył polityk.

Po wykładzie Schetyna opublikował na Twitterze zdjęcie z Tuskiem opatrzone krótkim komentarzem. "Donaldzie, dziękuję za ważny wykład - i za nasze ważne rozmowy!" - napisał lider PO.