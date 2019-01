„Chciałbym, aby zaistniał pakt, sojusz ze strony wszystkich, którzy chcą ratować Europę; celem jest też zostanie drugim największym ruchem, a może i pierwszym w kolejnych wyborach do PE” - powiedział w środę w Warszawie wicepremier i szef MSW Włoch Matteo Salvini.

Salvini określił swoje spotkanie z Kaczyńskim jako "długie, pozytywne i konkretne". Rozmawialiśmy na temat Europy przyszłości, na temat tego, jak nadać sens marzeniu europejskiemu, które zostało stłamszone przez biurokrację w ostatnich latach - mówił włoski wicepremier i minister spraw wewnętrznych. Wśród tematów swojej rozmowy z liderem polskiej partii rządzącej wymienił również wartości, rodzinę oraz sytuację młodych.

Był też pytany o to, czy w Europie może narodzić się wspólna grupa suwerennościowa w Parlamencie Europejskim.

Ja bym chciał, by zaistniał taki pakt, sojusz ze strony wszystkich, którzy chcą ratować Europę, im nas będzie więcej, tym lepiej. Nie mam kryształowej kuli, celem jest zostanie drugim największym ruchem, a może i pierwszym, bo trzeba zawsze mierzyć wysoko, w kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego - podkreślił włoski polityk.

Według niego "delegacja włoska i polska dziś według liczebności będą odgrywały w niej decydującą rolę". "Będziemy na pewno walczyć o to, by być obecnym" - zaznaczył Salvini. Jego zdaniem "od dawna brakowało wizyty w Polsce na wysokim szczeblu ze strony rządu włoskiego".

Zastanawiam się, co się działo w ciągu ostatnich lat, że premierzy i wicepremierzy (Włoch) się tutaj nie zjawiali. Polska jest przecież jednym z ważniejszych partnerów handlowych w UE dla Włoch. Przez lata rządy lewicowe lekceważyły to, a to naprawdę haniebne - ocenił Salvini. Zaznaczył, że jest bardzo zadowolony ze środowej "pierwszej tury rozmów". "Rozpoczął się dialog, mam nadzieję, że będzie on owocny, ale zobaczymy" - podkreślił włoski wicepremier.

Nie mam pewności, czy łączy nas wspólny los, ale nad tym pracujemy; oś francusko-niemiecka być może zostanie zastąpiona osią włosko-polską - zwrócił uwagę Salvini.

Bielan: Z Ligą warto rozmawiać

Rozmowę skomentował też wicemarszałek Senatu Adam Bielan, który uczestniczył w spotkaniu.

Jak powiedział, Włochy są bardzo ważnym partnerem gospodarczym Polski i ważnym inwestorem w naszym kraju. Zdajemy sobie sprawę z wagi Włoch wewnątrz UE, z wagi relacji polsko-włoskich, choćby handlowych. Włochy są naszym trzecim największym partnerem gospodarczym - ponad 22 mld euro rocznie - ważnym inwestorem gospodarczym - zauważył.

Wicemarszałek Senatu wyraził zadowolenie, że również relacje polityczne między Polską i Włochami są coraz lepsze. Było to pierwsze spotkanie obu liderów, ale atmosfera była bardzo sympatyczna. Pan wicepremier Salvini podkreślił, że zależy mu na bardzo dobrych relacjach z Polską - relacjonował Bielan.