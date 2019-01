„Polska i Włochy będą bohaterami nowej wiosny europejskiej, renesansu odrodzenia prawdziwych europejskich wartości” - zadeklarował w środę włoski wicepremier Matteo Salvini po spotkaniu z szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim. „Europa musi wrócić do swojej tożsamości, do swoich korzeni” - dodał.

Matteo Salvini (po lewej) i Joachim Brudziński (po prawej) / Marcin Obara / PAP

W środę, w siedzibie MSWiA, szef resortu Joachim Brudziński spotkał się wicepremierem, szefem MSW Włoch Matteo Salvinim.

Na konferencji prasowej po spotkaniu włoski wicepremier wskazał, że Polskę i Włochy łączą "wspólne wartości, dotyczące rodziny, rozwoju, wzrostu". Poinformował jednocześnie, że "powstanie wspólny plan działania, który zasili Europę w nową krew, nową siłę, energię".



Ponieważ w Europie przez lata dominowała oś francusko-niemiecka, my zmierzamy do nowej równowagi, nowej energii - wskazał. W tym sensie Polska i Włochy będą bohaterami tej nowej wiosny europejskiej, tego renesansu odrodzenia prawdziwych europejskich wartości, gdzie będzie mniej finansów, mniej biurokracji, więcej pracy i więcej rodziny, a przede wszystkim więcej bezpieczeństwa - zadeklarował Matteo Salvini.



Salvini zauważył, że "wspaniały naród polski (...) mówił o tym, że Europa musi wrócić do swojej tożsamości, do swoich korzeni judeochrześcijańskich, a to w Brukseli się neguje w sposób szalony, neguje się wartości rodziny". Europa, która powstanie od czerwca, poprowadzi nas wszystkich w innym rytmie i w innym kierunku, niż ta Europa, która dziś zarządzana jest przez biurokratów - powiedział Salvini.



Jego zdaniem, "państwa muszą być w stanie chronić własne granice i własnych obywateli bez ingerencji z zewnątrz, stąd odmowa podpisania porozumienia Global Compact ws. migracji ze strony zarówno Włoch, jak i Polski" - wyjaśnił.

Wśród tematów środowego spotkania szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego z wicepremierem, szefem MSW Włoch Matteo Salvinim znalazły się m.in. współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i zwalczanie przestępczości zorganizowanej.

Brudziński przypomniał, że Salvini przebywa w Warszawie na jego zaproszenie. Spotkanie jest kontynuacją tych rozmów, które już kilkakrotnie od momentu objęcia przeze mnie stanowiska ministra spraw wewnętrznych i administracji z panem Salvinim przeprowadzałem - wskazał.