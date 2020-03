Ministerstwo Sprawiedliwości interweniuje w sprawie odebrania 11 dzieci matce. 40-letnia kobieta z Wierzbicy w woj. łódzkim ma w sumie 15 dzieci. Na pomoc męża nie może liczyć, bo ten nadużywa alkoholu. Rodzina żyje w biedzie, ale jak podkreślał wiceminister Michał Wójcik, bieda nie może być jedyną przesłanką tak drastycznych decyzji.

Niepewny los 11 dzieci. Materiał z 28 lutego 2020 roku NTL Radomsko Sp. z o.o. /



Pani Magdalena z Wierzbicy niedaleko Radomska w województwie łódzkim ma 15 dzieci. 11 spośród nich odebrał jej sąd. Mąż pani Magdaleny nadużywa alkoholu, a warunki życia rodziny są fatalne. Rodzina mieszka w trzech izbach.

Jako matka ogarnęłam dom, dzieci do szkół, lekarza, wszystko. Ja nie miałam poparcia w mężu, bo wiadomo: jak pił, to nie miał czasu ani do dzieci, ani domu - mówiła pani Magdalena w materiale Polsat News. Zaskoczeni mieli być także pracownicy miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej, który od lat opiekuje się rodziną. To nie jest na nasz wniosek - zapewniała Katarzyna Kowalik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ładzicach.

Jak zaznaczał Polsat News, jedenaścioro rodzeństwa dalej ma być razem. Mają trafić do jednej placówki.

Dom pani Magdaleny z Wierzbicy / Piotr Polak / PAP

Interwencję w sprawie losów rodziny podjął wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Pojechał do Wierzbicy, gdzie na konferencji prasowej stwierdził, że "sądy popełniły błędy", a bieda nie może być jedyną przesłanką tak drastycznych decyzji.

Nie wszystkie okoliczności tej sprawy zostały wzięte pod uwagę. (...) Mamy już mecenasa, który zajmuje się tą sprawą. (...) Pan mecenas złożył wniosek o wstrzymanie wykonania tego prawomocnego orzeczenia - mówił Wójcik.