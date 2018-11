Marek Kuchciński chciał zakazać senatorom wchodzenia na salę obrad w Sejmie. Stanisław Karczewski odebrał to jako policzek - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita". Gazeta przypomina, że osoby wchodzące do Sejmu na podstawie jednorazowych kart wstępu mogą samodzielnie poruszać się po kompleksie. "Marszałek Marek Kuchciński chce jednak, by eskortowali ich posłowie lub senatorowie. Taką propozycję złożył w ramach projektu reformy zasad poruszania się po parlamencie. Ale jak ustaliliśmy, szanse na jego wprowadzenie są minimalne. Powód? Ostry sprzeciw marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego" - podkreśla dziennik.

