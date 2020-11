Sądy holenderskie nie mogą automatycznie wstrzymywać ekstradycji do Polski podejrzanych o przestępstwa polskich obywateli w związku z łamaniem przez władze zasad praworządności. Tak stwierdził rzecznik TSUE. W większości przypadków orzeczenie rzecznika jest takie samo jako późniejszy wyrok w tej sprawie.

Zdjęcie ilustracyjne / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Holenderski sąd, który ma wątpliwości musi za każdym razem sprawdzić czy konkretny polski sąd, który wydał Europejski Nakaz Aresztowania zapewni sprawiedliwy proces podejrzanemu.

Rzecznik TSUE stwierdził, że automatyczne zawieszenie ekstradycji byłoby możliwe dopiero, gdyby procedura art. 7 traktatu unijnego została doprowadzona do końca - czyli gdyby Rada Europejska przegłosowała stałe naruszenie zasad praworządności w Polsce. Wiadomo, że jest to niemożliwe, ponieważ na końcu tej procedury jest prawo weta, a Węgry poparłyby Polskę.

Holenderski sąd miał wątpliwości

Sąd w Amsterdamie ma wątpliwości co do zmian w polskim sądownictwie z ostatnich lat, a zwłaszcza: co do niezależności polskich sądów od władz wykonawczych. Chodzi także o budzącą ogromne kontrowersje ustawę dyscyplinującą sędziów. Holendrzy wstrzymali więc ekstradycję przebywającego obecnie w areszcie Polaka, obawiając się, że w Polsce mężczyzna może nie mieć rzetelnego procesu.

Równocześnie sąd w Amsterdamie wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne: chce dowiedzieć się, czy ma odmówić wydania Polsce podejrzanego.

Z kolei w 2018 roku sąd w Irlandii, rozpatrując jedną ze spraw, zwrócił się do TSUE o opinię w trybie pilnym - stosowaną, gdy ktoś przebywa w areszcie - na temat tego, czy jeśli wyda zgodę na ekstradycję, to Polak będzie sądzony w swoim kraju w uczciwym procesie. Sąd wskazywał na obawy co do stanu praworządności w Polsce w związku z uruchomieniem wobec naszego kraju przez Komisję Europejską art. 7 traktatu unijnego.

Wówczas, w lipcu 2018, TSUE wydał wyrok, w którym stwierdził, że sąd, do którego zwrócono się o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, musi wstrzymać się z jego wykonaniem, jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa do niezawisłego sądu, a tym samym do rzetelnego procesu sądowego, ze względu na nieprawidłowości w systemie sądowniczym państwa wydającego nakaz. Trybunał w Luksemburgu wskazał jednocześnie, że to unijne sądy mają w razie konieczności oceniać zagrożenia dla rzetelnego procesu, biorąc pod uwagę stan praworządności.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówił wówczas, że wbrew temu, czego chciał irlandzki sąd, TSUE nie zgodził się na automatyczną odmowę wydania obywatela polskiego, podejrzanego o popełnienie poważnych przestępstw.