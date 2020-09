Jeżeli uda się w ciągu półtora miesiąca zbudować Urząd komisji ds. pedofilii to będzie to duże osiągnięcie - ocenił Rzecznik Praw Dziecka, pytany w Senacie o stan prac komisji, która miała się zająć sprawami molestowania dzieci. Brzmiałoby to optymistycznie, gdyby nie fakt, że ustawę w tej sprawie uchwalono przed rokiem, a powołana dopiero w lipcu tego roku komisja do dziś nie ma ani siedziby, ani pracowników, ani pieniędzy z budżetu. I wciąż nie działa.

