W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Chcemy więc przypomnieć o istnieniu takiej linii również w naszym kraju, która jak pokazują dane statystyczne - z roku na rok jest coraz bardziej oblegana. Prowadzi ją Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która informuje, że liczba telefonów z prośbą o pomoc sięga - tylko w ciągu jednego miesiąca - średnio aż pięciu tysięcy.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Zapotrzebowanie jest ogromne! - mówi Monika Kamińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Coraz częściej dochodzi też do interwencji, w których konsultanci informowani przez dzieci o podejmowanej właśnie próbie samobójczej - podejmują działania w celu ratowania życia i zdrowia swoich rozmówców.

Wtedy uruchamiamy procedury, które mają zapewnić bezpieczeństwo dziecku. Najwięcej takich interwencji odnotowaliśmy w marcu i było to ponad sto, czyli najwięcej od początku istnienia fundacji - wyjaśnia Monika Kamińska.

Najmłodsi, decydujący się na uzyskanie pomocy poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem fundacji, wskazują najczęściej na samotność, brak uwagi ze strony najbliższych dorosłych i bagatelizowanie ich problemów. W konsekwencji informują o utracie chęci i sensu życia.

Co istotne, Telefon Zaufania to pomoc nie tylko w skrajnych przypadkach. Konsultanci fundacji są gotowi pomóc swoim rozmówcom także w sprawach codziennych, o których dzieci nie chcą rozmawiać z rodzicami czy najbliższymi.

Tematy, które poruszamy z dzwoniącymi do nas dziećmi, nastolatkami to także ich codzienność. To czasem problemy w szkole, problemy z nauką, ale też np. zakochanie, miłość - wyjaśnia Monika Kamińska.

Zasada ABCD

A - czyli anonimowość. Konsultanci fundacji nie nagrywają rozmów ani nie pytają o żadne personalia swojego rozmówcy. Nie wymagają podania imienia, nazwiska, ani tym bardziej adresu. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy konsultant stwierdza, że w trakcie rozmowy życie dziecka jest zagrożone.

B - czyli bezpłatne połączenia. Zadzwonić pod numer 116 111 można z dowolnego telefonu, nie ponosząc żadnych kosztów.

C - to cierpliwość, czyli gwarancja, że konsultanci wysłuchają wszystkiego, co dzwoniący do nich mają do powiedzenia i we wszystkim postarają się pomóc.

D - oznacza dyskrecję. Rozmowa między konsultantem a dzwoniącym toczy się między dwiema osobami i cała jej treść zostaje między nimi.

"Linia 116 111 od 2020 roku działa codziennie, 24 godziny na dobę. Jest obsługiwana przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i mogą udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych. Konsultanci współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w przypadku podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone są uprawnieni do inicjowania interwencji policyjnej" - czytamy na stronie Fundacji.

Wsparcie także dla rodziców

Rodzice i nauczyciele też potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności.

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczną i online dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci.

Zdarza się, że dziecko doświadcza agresji i przemocy w szkole, cyberprzemocy i zagrożeń związanych z nowymi technologiami, wykorzystania seksualnego, kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, depresją i obniżonym nastrojem, myślami samobójczymi, zaburzeniami odżywiania. Nasi terapeuci i prawnicy udzielają konsultacji psychologicznych. Pomagają w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych - informuje Fundacja.