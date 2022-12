Coraz większe szanse na korzystne dla polskich kierowców zmiany w tak zwanym pakiecie mobilności - dowiedział się dziennikarz RMF FM w Ministerstwie Infrastruktury. Chodzi o unijne przepisy dotyczące transportu międzynarodowego, które weszły w życie na początku tego roku.

Z informacji naszego dziennikarza wynika, że są duże szanse na likwidację obowiązku powrotu ciężarówki jeżdżącej przez Europę raz na osiem tygodni do kraju, w którym siedzibę ma jej firma. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber tłumaczy, że może być to efekt skargi, którą polski rząd wniósł w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W tej skardze przedstawiliśmy rzetelne wyliczenia środowiskowe, które pokazują niekorzystny wpływ przepisów pakietu mobilności na ekologię i kwestie środowiskowe. Z tego, co wiem, podobna analiza na zlecenie Komisji Europejskiej wskazuje podobne negatywne konsekwencje. Dlatego czekamy z dużą nadzieją na wyrok unijnego Trybunału Sprawiedliwości - zaznacza Rafał Weber.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości powinno być wydane w ciągu kilku tygodni. Właśnie ono może otworzyć drogę do zmiany przepisów, a w konsekwencji do mniejszych wydatków na przykład na benzynę i dzięki temu niższych kosztów po stronie polskich firm transportowych.

Zmiany sposobem na braki kierowców

W tym tygodniu wskazywaliśmy, że złagodzenie przepisów pakietu mobilności jest jednym z pomysłów, by zmniejszyć liczbę brakujących kierowców zawodowych w Polsce. W Polsce brakuje 130 tysięcy zawodowych kierowców. Taki jest wniosek z danych Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Powodem jest między innymi powrót na Ukrainę części kierowców z tego kraju.

Przedstawiciele firm transportowych podkreślali, że jednym ze sposobów na zmniejszenie luki kierowców zawodowych byłoby zmniejszenie tak zwanych pustych przewozów. Obecnie tak określić można nawet jedną piątą (20 proc.) wszystkich przewozów z Europie, ponieważ nie generują zysku. Gdyby zlikwidować puste przewozy, nie odczuwalibyśmy braku kierowców - zaznacza Maciej Wroński.

Transportowcy podają przykład zapisów, jakie są w unijnym Pakiecie Mobilności. Zgodnie z nimi, obecnie ciężarówka jeżdżąca przez Europę musi raz na osiem tygodni wrócić do kraju, w którym siedziba ma jej firma. Tego typu zapisy również są powodem pustych przebiegów - dodaje Maciej Wroński.