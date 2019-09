W Jaworznie w województwie śląskim 41-letni mężczyzna strzelił z wiatrówki do swojego ojczyma. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, decyzją sądu spędzi trzy miesiące w areszcie.

41- latek został zatrzymany za próbę zabójstwa / Policja

Prawdopodobnie był to narastający od lat konflikt rodzinny. Do zdarzenia doszło w piątek przed południem. 41-latek, po powrocie do domu, postrzelił z wiatrówki swojego 64-letniego ojczyma, przebywającego w tym czasie na podwórku.

Jeden strzał w brzuch spowodował zagrażające życiu obrażenia. Wezwana na miejsce policja udzieliła poszkodowanemu koniecznej pomocy, następnie ranny został przewieziony do szpitala, gdzie konieczne było przeprowadzenie operacji ratującej życie.

Po zebraniu przez śledczych materiału dowodowego, prokurator przedstawił 41-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa. W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do postrzelenia, twierdząc jednocześnie, że nie chciał zabić swojego ojczyma.

Wczoraj jaworznicki sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Śledczy ustalają motywy działania mężczyzny oraz szczegółowy przebieg zdarzenia.