Ważna zmiana dla rodziców korzystających z programu Rodzina 500 plus. W tym roku nie w lecie, ale już za 2 tygodnie - od 1 lutego - ruszy nabór wniosków o wypłatę pieniędzy na każde dziecko.

Zdj. ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Od 1 lutego wnioski będą przyjmowane tylko przez internet. Przez pierwsze dwa miesiące można dokumenty przesłać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS - tłumaczył w rozmowie z reporterką RMF FM Anetą Łuczkowską Maciej Homis z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Zachęcamy rodziców do tego, żeby wybrać drogę elektroniczną. To jest obecnie w pandemii koronawirusa najbezpieczniejsza, ale też najszybsza droga. Wypełnienie takiego dokumentu zajmuje kilka do kilkunastu minut - dodał.



W kwietniu wnioski będzie można składać w tradycyjnej, papierowej formie. By otrzymywać świadczenie Rodzina 500 plus bez przerw, wnioski trzeba złożyć do końca kwietnia.

Zmiany dot. terminu składania wniosków są związane z wprowadzeniem rocznego okresu świadczeniowego - od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Program Rodzina 500 plus wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 lipca 2019 r. to świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny.

Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, od kwietnia 2016 r. do końca roku 2020 do rodzin trafiło już 134,4 mld zł, a wsparciem objęto 6,5 mln dzieci.