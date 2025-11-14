Nowoczesne, cyfrowe rozwiązania już wkrótce ułatwią życie właścicielom samochodów i urzędnikom. Przyjęta przez Sejm ustawa zmieniająca Prawo o ruchu drogowym wprowadza możliwość składania w pełni elektronicznych wniosków o rejestrację pojazdów.

Mniej formalności, krótsze kolejki i niższe koszty archiwizacji dokumentów - takie mają być główne korzyści (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Rejestracja auta będzie prostsza - wniosek złożysz online przez specjalną usługę, aplikację mObywatel lub tradycyjnie w urzędzie.

Mniej formalności, krótsze kolejki i niższe koszty archiwizacji dokumentów - to główne korzyści dla kierowców.

Nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym, jeśli dane pojazdu są w centralnej ewidencji.

Wprowadzono narzędzie AVI - polskie urzędy sprawdzą dane aut sprowadzanych z UE w bazach innych państw przez system EUCARIS, co ograniczy rejestrację pojazdów o niejasnym pochodzeniu.

Co jeszcze się zmieni? Przeczytasz w artykule poniżej.

Rejestracja auta przez internet - wygodniej i bez papieru

Jak zapowiadają wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz minister infrastruktury Dariusz Klimczak, rejestracja samochodu będzie teraz znacznie prostsza. Właściciel pojazdu będzie mógł złożyć wniosek online - przez specjalną usługę udostępnioną przez Ministra Cyfryzacji, aplikację mObywatel lub tradycyjnie w urzędzie. Dla wszystkich oznacza to mniej formalności, krótsze kolejki i niższe koszty archiwizacji dokumentów.

Dzięki tym zmianom rejestracja pojazdu będzie szybsza i prostsza. To konkretna zmiana, którą odczują wszyscy właściciele samochodów - podkreślił minister Gawkowski.

Co więcej, właściciel auta nie będzie musiał już przedkładać papierowego zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego, jeśli informacja jest już w centralnej ewidencji pojazdów.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Nowelizacja wprowadza również narzędzie AVI (Actual Vehicle Information), które umożliwi elektroniczną wymianę danych o pojazdach sprowadzanych z innych krajów UE. Polskie urzędy będą mogły sprawdzić dane auta w bazach innych państw członkowskich, co pozwoli szybciej weryfikować dokumenty i minimalizować ryzyko rejestracji pojazdów o niejasnym pochodzeniu. Wymiana danych będzie się odbywać przez system EUCARIS.

To koniec sytuacji, w której do rejestracji trafiają pojazdy o niejasnym pochodzeniu. Budujemy system, który chroni kierowców i eliminuje ryzyko oszustw - komentuje wicepremier Gawkowski.

Kolejne ułatwienia i prostsze procedury

Nowe przepisy przewidują zniesienie obowiązku legalizacji tablic rejestracyjnych, jeśli właściciel pozostaje przy dotychczasowym numerze. Nie trzeba będzie przynosić tablic do urzędu - wystarczy oświadczenie o ich czytelności.

Zmiany dotyczą także przedsiębiorców - jeśli pojazd zostanie sprzedany przed upływem terminu rejestracji, nie będzie już konieczności składania wniosku rejestracyjnego. Właściciele pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczepy, jeśli taka informacja znajduje się w dokumentach homologacyjnych, uzyskają odpowiedni wpis do dowodu rejestracyjnego bez dodatkowych badań technicznych.

Ułatwienia czekają także sądy - minister sprawiedliwości będzie mógł występować z jednym wnioskiem o dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w imieniu wszystkich sądów, co przyspieszy postępowania i uprości podłączanie sądów do systemu.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Większość nowych przepisów zacznie obowiązywać po pół roku od ogłoszenia ustawy. Część przepisów, dotyczących wyłączeń od obowiązku składania wniosku o rejestrację, wejdzie w życie już po 14 dniach. Najbardziej zaawansowane rozwiązania, w tym usługa AVI i w pełni elektroniczny wniosek o rejestrację, zaczną obowiązywać 18 stycznia 2027 roku - wymaga to odpowiedniego przygotowania systemów informatycznych.