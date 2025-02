60 proc. Polaków w 2024 r. wyjechało na wypoczynek. 40 proc. było co najmniej raz na wyjeździe zagranicznym - to najwięcej od 1993 roku - wynika z dorocznego badania CBOS, w którym zadało respondentom pytanie: jak spędzali swój wolny czas.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Centrum Badania Opinii Społecznej robiąc badanie, pytało m.in. o spotkania z rodziną i znajomymi, wyjazdy zagraniczne, zaangażowanie w wolontariat czy czytanie książek dla przyjemności.

Z badania wynika, że w 2024 r. 80 proc. ankietowanych przynajmniej raz było z kimś znajomym w restauracji - to wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do 2023 roku. Z kolei 72 proc. - według CBOS - urządziło w minionym roku przyjęcie dla bliskich.

Częściej czytamy dla przyjemności i chodzimy na imprezy sportowe

Wzrósł udział - z 61 proc. do 64 proc. - tych, którzy zadeklarowali przeczytanie książek dla przyjemności. Częściej sięgnęły po nią kobiety (73 proc.) niż mężczyźni (54 proc.). Najwięcej (74 proc.) osoby w wieku 18-24, zaś najmniej (48 proc.) w grupie 55-64 lata. Częściej niż pozostali robili to mieszkańcy największych miast (87 proc. z liczących ponad 500 tys. ludności), a najrzadziej osoby mieszkające na wsi (53 proc.).



Z kolei 36 proc. ankietowanych wzięło udział w imprezie sportowej (wzrost o 3 pkt proc.).

Jak często chodzimy do restauracji?

Do restauracji z rodziną lub przyjaciółmi chodziło 96 proc. badanych w wieku 18-24 lata i 94 proc. w grupie wiekowej 25-34 lata.

Wraz z wiekiem coraz mniejszy odsetek respondentów deklaruje, że w 2024 roku byli co najmniej raz z bliskimi w restauracji, a wśród najstarszych (65 lat lub więcej) ten udział wynosi 62 procent. Z kolei 82 proc. osób w wieku 25-34 urządziło przynajmniej jedno przyjęcie dla znajomych - wskazało CBOS.

Z badania wynika, że o chodzeniu do restauracji z rodziną lub przyjaciółmi i o organizowaniu przyjęcia dla znajomych nie decyduje wielkość miejsca zamieszkania, a dochody.

Co z wyjazdami na wypoczynek?

60 proc. dorosłych mieszkańców w 2024 r. zadeklarowało, że wyjechało na wypoczynek.



Z badań CBOS wynika, że w ubiegłym roku odnotowano największy odsetek Polaków (od początku pomiarów, czyli od 1993 roku), którzy byli co najmniej raz na wyjeździe zagranicznym - (40 proc.). To wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu do 2023 r. Odsetek osób, które spędzały urlop poza domem, nie wzrósł w ostatnim czasie, ale ci badani, którzy wyjeżdżali - robili to częściej - podało CBOS.

Na udział w wyjeździe znacząco wpływają dochody badanych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, wykształcenie oraz wielkość miejscowości, w której mieszkają. Wśród respondentów o dochodach nieprzekraczających 3000 zł per capita ponad połowa (53 proc.) nie była na żadnym wyjeździe wypoczynkowym, podczas gdy wśród badanych o dochodach powyżej 6000 zł na osobę ponad 90 proc. wyjechało co najmniej na jeden wypoczynek - podał CBOS.

Ponad 70 proc. Polaków przeznaczyło pieniądze na cele dobroczynne

W 2024 r. 72 proc. Polaków przeznaczyło pieniądze na cele dobroczynne - to o 6 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. W 2018 r. było to 74 proc. badanych. Znacznie mniejszy w 2024 r. odsetek Polaków angażował w cele dobroczynne własną pracę lub usługi (21 proc.), czyli tyle samo, ile w 2023 r. Nieco zwiększył się natomiast udział badanych, którzy pracowali jako wolontariusze (z 8 proc. do 10 proc.).



Wspieranie finansowe akcji charytatywnych jest zróżnicowane w zależności od dochodów badanych, natomiast nieodpłatne wykonywanie pracy lub przeznaczanie usług na cele dobroczynne nie zależy od dochodu per capita respondentów - a nawet jest nieco częstsze wśród najsłabiej zarabiających niż w grupach o wyższych dochodach. Przeznaczenie własnej pracy lub usług jest relatywnie najwyższe wśród rolników (36 proc.) i robotników wykwalifikowanych (34 proc.) - wskazało CBOS.



Z badania wynika, że 10 proc. Polaków pracowało w 2024 r. jako wolontariusze, w tym najwięcej (24 proc.) osób w wieku od 18 do 24 lat, pracownicy instytucji państwowych (17 proc.) oraz osoby uczestniczące w mszy, nabożeństwie lub spotkaniu religijnym częściej niż raz w tygodniu (19 proc.).



Badanie "aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano w dniach od 9 do 19 stycznia 2025 roku na próbie liczącej 972 osoby w tym: 59,8 proc. metodą CAPI (wywiadów bezpośrednich), 21,9 proc. - CATI (wywiadów telefonicznych) i 18,3 proc. - CAWI (wywiadów internetowych).