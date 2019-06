Wczoraj w Polsce utopiło się aż sześć osób - poinformowało w poniedziałek na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. RCB apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą.

Plaża w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

"Pomimo już typowo letniej aury, nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa nad wodą!" - zaapelowało RCB.

RCB przypomniało, by nigdy wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, ani nie skakać do wody w nieznanych miejscach. Pływać można tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Nie można też wypływać na materacu daleko od brzegu, ani pływać bezpośrednio po zjedzeniu posiłku. Należy stosować się do poleceń ratownika oraz pamiętać o założeniu kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.