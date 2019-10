Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi mgłami, które pojawią się nocą ze środy na czwartek i w czwartek rano w ośmiu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i lubelskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Gęste mgły mają występować od godziny 22 w środę do godziny 9 w czwartek. We wschodniej części kraju mgły mogą lokalnie ograniczyć widzialność do 100 metrów. Mgłom towarzyszyć będzie duże zachmurzenie, w pozostałych częściach kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

W nocy ze środy na czwartek najniższa temperatura wyniesie 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, maksymalna 11 stopni Celsjusza na południu kraju oraz nad morzem. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek 24 października / INTERIA.PL



W czwartek 24 października liczne mgły występować będą głównie we wschodniej części kraju. Maksymalna temperatura wyniesie 16 stopni Celsjusza na północy do 24 stopni w Krakowie i Rzeszowie. Letnie temperatury utrzymają się również w Lublinie (23 stopnie) oraz Katowicach, Wrocławiu i Kielcach (22 stopnie).