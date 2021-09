Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił wyrok w procesie trzech mężczyzn, oskarżonych o znieważenie i uszkodzenie pomnika ks. Henryka Jankowskiego. Uznał oskarżonych winnymi uszkodzenia pomnika, kwalifikując to jako wypadek mniejszej wagi, bez znacznej szkodliwości społecznej i odstąpił od wymierzenia kary. Oskarżeni muszą solidarnie pokryć straty związane z uszkodzeniem pomnika - około 7 tysięcy złotych. Pieniądze mają trafić do pokrzywdzonych - członków społecznego komitetu budowy pomnika Henryka Jankowskiego.

Obalony pomnik ks. Henryka Jankowskiego / Marcin Gadomski / PAP

Prokurator Mariusz Skwierawski chciał wymierzenia oskarżonym Michałowi Wojcieszczukowi, Rafałowi Suszkowi i Konradowi Korzeniowskiemu (zgodzili się na podanie danych osobowych) kar po roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na dwa lata. Domagał się także wymierzenia każdemu z mężczyzn po 7 tys. zł grzywny oraz finansowego pokrycia spowodowanej szkody.



Miało tu miejsce nocne obalenie pomnika, które jawi się jako niebezpieczny precedens. Należy podkreślić stanowczo, że na takie zachowania nie ma przyzwolenia. W innym przypadku dojdziemy do sytuacji, że każdy pomnik w Polsce tylko dlatego, że jest z jakiś przyczyn obiektem uzasadnionej czy nieuzasadnionej niechęci, stanie się przedmiotem ataku potencjalnych naśladowców - mówił prokurator Skwierawski 20 września, gdy zakończył się proces.

"Symbol nienawiści, zła, krzywdy ludzkiej"

Obrońca oskarżonych mężczyzn Radosław Baszuk domagał się ich uniewinnienia.



Przyjęcie przez prokuraturę kwalifikacji czynu jako “występku o charakterze chuligańskim bez powodu lub oczywiście z błahego powodu" uważam za obraźliwe i obelżywe wobec oskarżonych i wobec prawa. Czy to, że w centrum Gdańska jeszcze w 2019 r. po tym wszystkim, co wcześniej powiedziano i napisano, sprzeciw wobec czczenia w przestrzeni publicznej pedofila, antysemity i SB-eckiego donosiciela uznajecie za “powód oczywiście błahy"? Jeżeli tak, to istotnie funkcjonujemy w dwóch różnych porządkach aksjologicznych - ocenił adwokat.

Ten pomnik, który stał na skwerze to symbol nienawiści, zła, krzywdy ludzkiej. Nie potrafiłbym sobie wyobrazić spaceru po Gdańsku, patrząc na tę bryłę, będąc ofiarą tego człowieka - mówił w ostatnim słowie oskarżony Konrad Korzeniowski.



W nocy przewrócili pomnik ks. Henryka Jankowskiego

Do przewrócenia pomnika ks. Henryka Jankowskiego stojącego niedaleko kościoła św. Brygidy w Gdańsku doszło w nocy z 20 na 21 lutego 2019 r.



Michał Wojcieszczuk, Rafał Suszek i Konrad Korzeniowski przyczepili do pomnika linę i przewrócili go na przygotowane wcześniej opony samochodowe.

Mężczyźni ułożyli na figurze duchownego strój ministranta i dziecięcą bieliznę, jako symbole osób nieletnich, które miał molestować seksualnie zmarły w 2010 r. wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy. Zadzwonili też na policję, informując o dokonaniu czynu.

Nagranie z przewrócenia pomnika ks. Henryka Jankowskiego udostępnił w sieci dziennikarz i autor głośnych filmów o pedofilii w Kościele - Tomasz Sekielski.

Jednemu z portali internetowych mężczyźni przesłali manifest, w którym oświadczyli m.in., że podjęli działanie, którego celem było "symboliczne strącenie ze wspólnotowego piedestału fałszywej pamięci i czci osoby Henryka Jankowskiego". Według prokuratury, szkody materialne wyrządzone przez oskarżonych wyniosły ok. 30 tys. zł.



Pomnik został zdemontowany

23 lutego 2019 r. kilkudziesięciu pracowników Stoczni Gdańskiej ponownie ustawiło monument na skwerze przy ul. Stolarskiej. Jednak po dwóch tygodniach, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, pomnik zdemontowano i przekazano przedstawicielom komitetu m.in. z NSZZ Solidarność.



W grudniu 2018 r. w "Dużym Formacie", magazynie "Gazety Wyborczej", opublikowano reportaż "Sekret Świętej Brygidy. Dlaczego Kościół przez lata pozwalał księdzu Jankowskiemu wykorzystywać dzieci?", w którym kapelan "Solidarności", wieloletni proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku, Henryk Jankowski został oskarżony m.in. o seksualną przemoc wobec nieletnich.