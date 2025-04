Czy egzamin ósmoklasisty zostanie przeniesiony z maja na kwiecień? Od kiedy miałby się odbywać w nowym terminie? Piotr Salak pytał o to w Radiu RMF24 szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Roberta Zakrzewskiego.

Ósmoklasiści na egzaminie (zdj. arch.) / Piotr Hukało / East News

"Rozmawiamy o 10-15 dniach"

Jest projekt ministerstwa (edukacji - przyp. red.), żeby zmienić termin egzaminu ósmoklasisty z maja na kwiecień. Właściwie rozmawiamy o 10-15 dniach, żeby przenieść to z połowy maja na końcówkę kwietnia - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Robert Zakrzewski, szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Gość Piotra Salaka podkreślał, że zmiana terminu egzaminu ósmoklasisty musi zostać przeprowadzona w Sejmie poprzez uchwalenie odpowiedniej ustawy.

Czy egzamin ósmoklasisty może odbyć się w nowym terminie już w 2026 r.? Przewodniczący CKE wątpi, że to możliwe. Dyrektorzy, nauczyciele muszą zaplanować odpowiedni czas do przygotowania się do egzaminu. Nie może być to zaskoczeniem dla nikogo - tłumaczył Zakrzewski.

Czy egzamin ósmoklasisty ma sens?

Piotr Salak pytał też swojego gościa o to, czy egzamin ósmoklasisty w obecnym kształcie ma sens i nie powinien zostać zlikwidowany.

Nikt nie lubi klasówek, kartkówek, bo to jest zawsze stresujące. Ale trzeba pamiętać, że tak jak kartkówka czy klasówka, egzamin jest pewnym zamknięciem etapu edukacyjnego. To jest pewna odpowiedź dla ucznia. Na jakim etapie on jest? Jakie ma umiejętności? Co musi jeszcze wzmocnić? - przekonywał szef CKE. Nauczyciel po wynikach swoich uczniów może zobaczyć, jak przekazuje wiedzę - dodał.

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 13-15 maja.