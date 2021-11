Przed siedzibą sądu apelacyjnego w Krakowie odbył się dzisiaj protest w obronie zawieszonych w orzekaniu sędziów, oraz sędziów, którzy zostali przeniesieni do innych wydziałów. Według protestujących to zemsta za to, że nie zgadzają się z reformą sądownictwa i negują kompetencje osób powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa.

