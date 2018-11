Marek R., który uciekał w sobotę skradzioną Hondą i próbował przejechać funkcjonariusza usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta, kradzieży z włamaniem Hondy wartej 78 tys. złotych w warunkach recydywy i złamanie sądowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, który obowiązuje go do 2019 r. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Zatrzymano go po pościgu.

Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Skóra /RMF FM

