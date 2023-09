Młodzi lekarze mają problem ze znalezieniem miejsc, gdzie będą mogli odbywać staż podyplomowy. Chodzi o staże w placówkach medycznych, które pierwszego października powinni rozpocząć absolwenci kierunków lekarskich i dentystycznych. Sygnały o tym problemie dostaliśmy między innymi od młodych medyków z Krakowa.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Według lekarzy, problem to konsekwencja rosnącej liczby absolwentów kierunków lekarskich oraz nowych przepisów, które weszły w życie w tym roku. Właśnie przez nie, część szpitali straciła uprawnienia do organizowania staży podyplomowych. Lecznica, która prowadzi staż, musi mieć na przykład oddział chirurgii ogólnej. Efekt jest taki, że na przykład w Krakowie miejsc stażowych jest automatycznie mniej.

Możliwość prowadzenia stażu utracił szpital, który zapewniał 70 miejsc, czyli szpital im. J. Dietla - tłumaczy lekarz, który kończy swój staż oraz przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.

Rosnąca liczba młodych medyków to z kolei efekt tego, że od października kierunek lekarski będzie prowadzić 39 uczelni w całej Polsce. Sześć lat temu, gdy studia rozpoczynali tegoroczni absolwenci, w całym kraju było ich 16. W tym roku studia na kierunkach lekarskich rozpocznie o ponad dwa i pół tysiąca osób więcej niż sześć lat temu - wynika z danych zebranych przez Porozumienia Rezydentów.

Co to oznacza w praktyce?

Te problemy w praktyce oznaczają często dla młodych lekarzy konieczność przeorganizowania sobie życia, by staż podyplomowy odbywać w szpitalu oddalonym od miasta, w którym chcą pracować.

Mnie udało się dostać na staż w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Na pewno jednak wielu moim znajomym utrudnia to życie, jeśli mieszkają na stałe w Warszawie, a będą musieli dojeżdżać do Grodziska Mazowieckiego czy Otwocka. Zdarza się, że nikt w tym nie pomaga, pojawiają się pytania, co z mieszkaniem, co z dojazdem, informacje trafiają późno, brakuje komunikacji - opisuje lekarka Agnieszka Grobelczyk.

Część moich znajomych, których dotyczy ten problem, jest w ciąży, część ma chorobę przewlekłą, bo pamiętajmy, że lekarz nie jest magicznie zdrowym człowiekiem, część ma kredyt na mieszkanie w dużym mieście. To są dziesiątki ludzkich historii. Spodziewamy się chaosu od października, chęci przenoszenia się, szukania miejsc - dodaje Sebastian Goncerz. Ostrzegaliśmy przed tym problemem, liczymy, ogromnie że nagłośnienie tej sprawy sprawi, że za rok, dla przyszłego roku, problem nie będzie tak dotkliwy jak teraz - zaznacza.

Młodzi medycy podkreślają, że w szpitalach powiatowych według nich także staż podyplomowy może być przydatny i rozwijający. Tam widać szeroki przekrój problemów, jest dużo pracy. Ale szpital szpitalowi nierówny. W lecznicach powiatowych jest dużo mniej narzędzi do kontroli jakości kształcenia niż w szpitalach klinicznych - podkreślają medycy w rozmowie z naszym reporterem.

Co na to Ministerstwo Zdrowia?

Nasz dziennikarz czeka na odpowiedzi na wysłane w czwartek pytania dotyczące szans i zagrożeń związanych z aktualną organizacją staży podyplomowych oraz możliwości zmiany przepisów, by staże podyplomowe mogły wrócić do lecznic takich jak szpital im. Dietla w Krakowie, który organizował je, jak zaznacza dyrekcja placówki, od kilkudziesięciu lat. Sygnały od lekarzy, jak ustalił nasz reporter, mają być w najbliższym czasie analizowane.

W przyszłą sobotę między innymi w tej sprawie młodzi medycy organizują dużą demonstrację w Warszawie.