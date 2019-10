Prezydent Katowic Marcin Krupa zasłabł podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta i został zabrany karetką do szpitala. Według nieoficjalnych informacji, badania trwały do wczesnego popołudnia, obecnie prezydent czuje się lepiej.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zasłabł podczas sesji Rady Miasta / Anna Kropaczek / RMF FM

Prezydent Katowic Marcin Krupa, czuje się już lepiej i dziękuje za wyrazy wsparcia - poinformował Urząd Miasta. Krupa został przewieziony do szpitala po tym, jak zasłabł podczas czwartkowej sesji Rady Miasta.



"W nawiązaniu do pytań mieszkańców i mediów informujemy, że prezydent Marcin Krupa poczuł się dzisiaj gorzej podczas sesji Rady Miasta. Obecnie czuje się lepiej i przechodzi badania. Prezydent prosił, by podziękować za wyrazy troski i wsparcia, które otrzymuje" - napisali urzędnicy w oświadczeniu zamieszczonym na Twitterze.



Prezydent zasłabł podczas sesji Rady Miasta i został zabrany karetką do szpitala. Po krótkiej przerwie sesja Rady Miasta została wznowiona. Nie wiadomo na razie, co było przyczyną pogorszenia stanu zdrowia Krupy i jak długo prezydent pozostanie pod opieką lekarzy.