​Nie widzę podstaw do utraty zaufania do szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i członka KNF Zdzisława Sokala - mówi prezydencki minister Paweł Mucha. Sokal to przedstawiciel prezydenta w KNF. Na taśmach ujawnianych przez Romana Giertycha, pełnomocnika Leszka Czarneckiego, to Sokal miał być autorem planu przejęcia Getin Noble Banku. Giertych twierdzi, że na nowej taśmie z lipca - którą w poniedziałek złoży w prokuraturze - także jest mowa o realizacji "planu Sokala".

