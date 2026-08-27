Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zatrzymany

Zatrzymania w Warszawie mieli dokonać funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.
Zatrzymanie ma mieć związek z aferą Zoncacrypto.
Wkrótce więcej informacji.
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany - poinformowały nieoficjalnie Wirtualna Polska oraz TVN24.
Zatrzymania w Warszawie mieli dokonać funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.
Zatrzymanie ma mieć związek z aferą Zoncacrypto.
Wkrótce więcej informacji.