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Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zatrzymany

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (10:25) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (10:29)

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany - poinformowały nieoficjalnie Wirtualna Polska oraz TVN24.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz zatrzymany
Prezes PKOl Radosław Piesiewicz został zatrzymany /RMF FM
  • Prezes PKOl Radosław Piesiewicz został zatrzymany.
  • Zatrzymanie ma związek z aferą Zoncacrypto.
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Zatrzymania w Warszawie mieli dokonać funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na zlecenie katowickiego wydziału Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanie ma mieć związek z aferą Zoncacrypto.

Wkrótce więcej informacji.


Źródło: RMF24
Tagi: Radosław Piesiewicz
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