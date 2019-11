"Dawno nie widziałem w oczach moich dzieci takiego zachwytu jak podczas energetycznego występu Viki Gabor i jej zespołu podczas Eurowizji Junior" - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Viki Gabor po zwycięstwie w Eurowizji Junior / Andrzej Grygiel / PAP

Reprezentująca Polskę Viki Gabor zwyciężyła w niedzielę w Gliwicach w konkursie Eurowizji Junior . Zaśpiewała piosenkę z ekologicznym przesłaniem pt. "Superhero". Tym samym Polska drugi raz z rzędu zwyciężyła w "dziecięcej" Eurowizji, co wcześniej nie udało się żadnemu innemu krajowi. W ubiegłym roku wygrała Roksana Węgiel.

Premier, który oglądał konkurs na miejscu napisał na Facebooku , że dla niego był to także świetny czas, który mógł spędzić ze swoimi dziećmi.





"To wspaniałe zwycięstwo Viki Gabor przejdzie do historii Junior Eurovision Song Contest, a dla mnie to także świetny czas, który mogłem spędzić z moimi kochanymi Dziećmi " - napisał na Facebooku Morawiecki.



"Dawno nie widziałem w ich oczach takiego zachwytu jak podczas energetycznego występu Viki i jej Zespołu" - zaznaczył.



Do wpisu dodał nieco więcej zdjęć "z niezapomnianego wieczoru w Gliwicach".



We wcześniejszych wpisach ocenił, że Wiktoria Gabor odniosła zwycięstwo w wielkim stylu na oczach całego świata. Przekazał też gratulacje "dla naszej młodej, ale już wielkiej artystki".



"Viki Gabor najlepsza w Europie! Wiktoria odniosła zwycięstwo w wielkim stylu na oczach całego świata. Serdeczne gratulacje dla naszej młodej, ale już wielkiej Artystki!" - napisał szef rządu.



Wspominał też na Facebooku, jak trzymał kciuki za występ Roksany Węgiel w Mińsku. "Dziś te emocje mogliśmy przeżywać na żywo, kibicując w Gliwicach naszej Viki Gabor. Ogromne gratulacje dla wszystkich młodych Artystów. Życzę Wam kariery co najmniej na miarę ABBY" - dodał szef rządu.

Viki Gabor: To zasługa moich fanów, mojej rodziny

Nie wierzę w to. To najlepszy dzień mojego życia! - mówiła Gabor wkrótce po zejściu ze sceny, na konferencji prasowej.

To zasługa moich fanów, mojej rodziny, która jest tutaj dzisiaj ze mną, mojego nauczyciela śpiewu, choreografa - wszystkich! (...) Tancerze są niesamowici, dali z siebie wszystko, bardzo im dziękuję. (...) Zrobiliśmy to razem! - podkreślała.

Viki Gabor pytana, czy ma ulubioną piosenkę wśród tych, które wykonywali jej rywale, odparła: Nie jestem w stanie wybrać. Wszystkie piosenki miały wielkie szanse na zwycięstwo, wszystkie są świetne, ze wszystkimi uczestnikami się zaprzyjaźniłam. Smutno jest teraz się żegnać - ale mam nadzieję, że wszyscy jeszcze się zobaczymy!



