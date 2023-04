​Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dotyczy to osób, które pełniły tę funkcję przez co najmniej 10 lat.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP Ten dodatek to szczególna forma, w jakiej państwo chce się zrewanżować, odwdzięczyć wieloletnim sołtysom, którzy pracowali, często zaangażowali się na wielu polach na rzecz swojej małej wspólnoty - podkreślił szef rządu podczas wtorkowej konferencji po zakończeniu obrad Rady Ministrów. Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 zł dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a którzy swoją funkcję pełnili przez co najmniej 10 lat - dodał Mateusz Morawiecki. Świadczenie w wysokości 300 zł miesięcznie dla sołtysów pełniących funkcję przez dwie kadencje i będących w wieku emerytalnym przewiduje projekt ustawy resortu rolnictwa, którym na wtorkowym posiedzeniu przyjął rząd. Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że funkcja sołtysa jest jedną z najstarszych i najpowszechniejszych w Polsce. Codziennie 40 tys. sołtysek i sołtysów świadczy pracę i pomaga w różnych okolicznościach swoim mieszkańcom, których reprezentują - zwrócił uwagę szef rządu. Jak podkreślił, "bezinteresowne poświęcanie czasu przez sołtysów i sołtyski to wzór dla wszystkich mieszkańców Polski i dowód prawdziwie obywatelskiej postawy". Mateusz Morawiecki w imieniu rządu podziękował "wszystkim sołtysom w całej Polsce, tym, którzy dzisiaj są sołtysami, byli nimi w przeszłości za ogromny wysiłek, zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego". Zobacz również: Premier: Podczas rozmów z prezydentem Zełenskim poruszymy temat zboża

