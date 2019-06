W krakowskiej siedzibie stowarzyszenia Wiosna odbywa się walne zebranie członków, które ma wybrać nowy zarząd organizacji. Jak informuje reporter RMF FM Marek Wiosło, trwa dyskusja z udziałem kuratora ustanowionego przez sąd.

Przed budynkiem, w którym zorganizowano zebranie zgromadziła się się grupa kilkudziesięciu pracowników i wolontariuszy / Marek Wiosło / RMF FM

Przed budynkiem, w którym zorganizowano zebranie zgromadziła się się grupa kilkudziesięciu pracowników i wolontariuszy. Dzisiejsza decyzja o wyborze nowych władz ma zakończyć trwający od wielu miesięcy kryzys w organizacji.

Sytuacja w stowarzyszeniu Wiosna jest napięta od września ubiegłego roku, kiedy to portal Onet opublikował reportaż wskazujący na to, że kierujący Wiosną ks. Jacek Stryczek stosował mobbing wobec pracowników. Po publikacji ks. Stryczek podał się do dymisji, a w październiku w jego miejsce walne zgromadzenie powołało Joannę Sadzik.



Tymczasem w lutym tego roku ks. Grzegorz Babiarz, psychoterapeuta prowadzący swój gabinet i wykładowca akademicki, ogłosił, że to on jest prezesem Stowarzyszenia. Kilka dni później zarząd Wiosny, z Sadzik na czele, został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego. W organizacji trwał jednak konflikt, bo zarówno ks. Babiarz, jak i Sadzik uważali się za jej prezesa. Krakowski sąd rejonowy ustanowił kuratora dla Stowarzyszenia - do tej roli wyznaczył radcę prawnego Karola Tatarę. Nowego prezesa ma wybrać wspomniane walne zgromadzenie.