Poznań trafił do brytyjskiego słownika „Cambridge Dictionary”. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ten rzeczownik nie oznacza miasta, ale… taniec kibiców.

Kibice Lecha Poznań / Jakub Kaczmarzyk / PAP

Cambridge Dictionary to jeden z najważniejszych brytyjskich słowników, który jest cały czas aktualizowany o nowe zwroty, które trafiły do języka angielskiego.

W internetowej wersji słownika pojawił się rzeczownik "the Poznań". Nie oznacza on jednak miasta w Wielkopolsce, ale taniec kibiców. Czytamy w definicji: "Poznań to radość piłkarskich kibiców, kiedy ich drużyna strzeli bramkę. Polega na tym, że wszyscy stają plecami do boiska, łapią się za ramiona i skaczą razem do góry".

Wideo youtube

"The Poznań" trafił do języka angielskiego dzięki kibicom Lecha Poznań. W sezonie 2010/2011 ich klub rywalizował w Lidze Europy z Manchesterem City. Piłkarze "Kolejorza" przegrali wtedy 1:3. Mecz został jednak zapamiętany z powodu kibiców gości, którzy po bramce Joela Tshibamby, zaprezentowali właśnie ten taniec, który dzisiaj jest nazywany "The Poznań".

Później wielu kibiców na różnych stadionach w Anglii powtarzało ten taniec krzycząc wcześniej "Let’s all do the Poznań".