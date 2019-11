Reprezentacja Polski koszykarzy trafiła do grupy, która o igrzyska olimpijskie Tokio 2020 walczyć będzie w turnieju w Kownie. Biało-czerwoni, którzy losowani byli z drugiego koszyka, zmierzą się w pierwszej fazie z mistrzem Europy Słowenią oraz Angolą.

Reprezentacja Polski koszykarzy trafiła do grupy, która o igrzyska olimpijskie Tokio 2020 walczyć będzie w turnieju w Kownie. / Meng Yongmin / PAP/EPA

Liderem mistrzów Europy Słoweńców jest 20-letni Luka Doncic, gwiazda NBA i Dallas Mavericks. Angola to najbardziej utytułowana drużyna Afryki - 11-krotny mistrz tego kontynentu (ostatni raz w 2013 r.) i 17-krotny medalista tych rozgrywek.

By zagrać o bilet do Tokio, Polacy będą musieli zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w gr. B, co da im prawo gry w półfinale w Kownie z zespołem z grupy A. Zwycięstwo otworzy im drzwi do meczu finałowego w tym mieście. W gr. A w Kownie zagrają Litwa, Korea Płd. i Wenezuela.

Rywalizacja o Tokio toczyć się będzie w czerwcu (23-28) w Kanadzie (Victoria), Chorwacji (Split), Serbii (Belgrad) i na Litwie (Kowno). Tylko zwycięzcy czterech turniejów, podzielonych na dwie grupy A i B, wywalczą awans do igrzysk w Tokio.

Awans do Tokio to nasze marzenie. Chcemy dodać kolejny rozdział do naszej wspaniałej historii, którą już wcześniej napisaliśmy w Chinach. Zrobimy wszystko, aby Polska była z nas dumna. Znamy zespół Słowenii i mamy do niego dużo szacunku. W składzie może być dużo świetnych zawodników, m.in. Luka Doncic. Angolę prowadzi mój bardzo dobry znajomy, Will Voigt. Litwa to kraj, który kocha koszykówkę. Wiemy sporo o tym zespole, bo graliśmy przeciwko niemu na przykład w kwalifikacjach do mistrzostw świata. Do Kowna nie jest daleko, więc to bardzo pozytywna informacja, że właśnie tam rozegramy turniej. Wiemy, że każdy przeciwnik jest bardzo mocny - ocenił losowanie trener reprezentacji Mike Taylor cytowany na stronie krajowej federacji.

Losowania 24 drużyn w szwajcarskim Mies dokonał były koszykarz, wicemistrz olimpijski z Pekinu (2008) i mistrz globu z 2006 r. Jorge Garbajosa, który jest obecnie prezesem hiszpańskiej federacji.

Zdaniem prezesa Polskiego Związku Koszykówki Radosława Piesiewicza, zespół Taylora nie miał dużo szczęścia w losowaniu, ale lokalizacja jest dla kadry korzystna.

Z naszej perspektywy najważniejsze jest, że zagramy w Kownie i tym samym kibice będą mieli blisko, aby wspierać drużynę. Grupa na pewno nie należy do najłatwiejszych, ale mogliśmy trafić gorzej. W walce o igrzyska nigdy nie ma prostych meczów, ale jestem pewny, że w każdym spotkaniu nasza kadra będzie walczyć o zwycięstwo - powiedział prezes.

24 zespoły zostały wcześniej rozstawione w sześciu koszykach. Wysoka pozycja biało-czerwonych losowanych z drugiego koszyka to efekt bardzo dobrego występu w mistrzostwach świata w Chinach, w których zajęli ósme miejsce.

Z pierwszego losowane były drużyny Serbii, Grecji, Rosji i właśnie Litwy, której szkoleniowcem kilkanaście dni temu został Darius Maskoliunas, były zawodnik Prokomu Trefla Sopot, dwukrotny mistrz kraju z tym klubem, a także triumfator Euroligi z Żalgirisem Kowno (1999). Z Litwą Polacy przegrali ostatnio dwa razy w kwalifikacjach do mundialu w Chinach.

Koszyki zostały ułożone na podstawie rankingu FIBA, w którym Polska zajmuje obecnie 13. miejsce i było również determinowane kryteriami geograficznymi. FIBA przyznała też osiem "dzikich kart" uprawniających do uczestnictwa w tych turniejach drużynom, które nie brały udziału w MŚ. Z Europy otrzymały je Słowenia oraz Chorwacja.

Biało-czerwoni prawo gry o Tokio zapewnili sobie w trakcie wrześniowych mistrzostw świata w Chinach, gdzie wywalczyli ósme miejsce. Grali nawet o bezpośredni awans na igrzyska, ale w ćwierćfinale ulegli późniejszemu złotemu medaliście - Hiszpanii 78:90, a następnie Czechom (84:94) i USA (74:87).

Bezpośrednio bilety do Tokio z mundialu w Chinach wywalczyło siedem drużyn: mistrz Hiszpania oraz Argentyna, Francja, Australia, USA, Nigeria, Iran. Japonia weźmie udział w rywalizacji jako gospodarz.

W Mies rozlosowano również turnieje kwalifikacyjne igrzysk koszykarek. 16 drużyn powalczy w czterech grupach (belgijska Ostenda, chiński Foshan, francuskie Bourges oraz Belgrad) o 10 miejsc. Pewne udziału są tylko gospodarz olimpiady - Japonia oraz mistrzynie świata Amerykanki, ale i te dwa zespołu wezmą udział w lutowej rywalizacji. Turnieje odbędą się od 6 do 9 lutego.

Wyniki losowania turniejów kwalifikacyjnych koszykarzy:

Belgrad:

Grupa A: 1. Dominikana, 2. Nowa Zelandia, 3. Serbia

Grupa B: 1. Portoryko, 2. Włochy, 3. Senegal

Kowno:

Grupa A: 1. Litwa, 2. Korea Płd., 3. Wenezuela

Grupa B: 1. Polska, 2. Słowenia, 3. Angola

Split:

Grupa A: 1. Niemcy, 2. Rosja, 3. Meksyk

Grupa B: 1. Tunezja, 2. Chorwacja, 3. Brazylia

Victoria:

Grupa A: 1. Grecja, 2. Chiny, 3. Kanada

Grupa B: 1. Urugwaj, 2. Czechy, 3. Turcja



Wyniki losowania turniejów kwalifikacyjnych koszykarek:

Belgrad: Nigeria, USA, Serbia, Mozambik

Bourges: Francja, Portoryko, Brazylia, Australia

Foshan: Korea Płd., Chiny, Wielka Brytania, Hiszpania

Ostenda: Kanada, Japonia, Szwecja, Belgia