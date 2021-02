Poważny pożar dwóch hal należących do archiwum Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Na Załęczu. Strażacy nie wykluczają, że doszło do podpalenia, gdyż zarzewie pojawiło się w czterech miejscach. "Podczas działań jeden z ratowników z Krakowa zgłosił złe samopoczucie i został przetransportowany na SOR" - przekazał rzecznik małopolskiej straży Sebastian Woźniak. Walka z ogniem może potrwać nawet do rana.

