Policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni - Śródmieściu zatrzymali mężczyznę, który był poszukiwany pięcioma listami gończymi i ukrywał się w piwnicy, w domu swojej matki. Funkcjonariusze przewieźli go do policyjnej celi, skąd został przetransportowany do aresztu.

