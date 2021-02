Po policyjnym pościgu, podczas którego padły też strzały, zatrzymany został mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego. (Świętokrzyskie). 27-latek odpowie nie tylko za kradzież samochodu, ale również za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Do zdarzenia doszło w niedzielę rano w Ostrowcu Świętokrzyskim. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu dostawczego renault. Właściciel pojazdu zostawił auto poza terenem swojej posesji z kluczykami w stacyjce i udał się na chwilę do miejsca zamieszkania. Kiedy powrócił, samochodu już nie było - powiedziała asp. Ewelina Wrzesień z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

Policja rozpoczęła poszukiwania pojazdu. Został on zauważony na jednym ze skrzyżowań. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać kierującego do kontroli, ale ten zignorował ich sygnały.



Kierowca w pewnym momencie zaczął cofać i uszkodził inny samochód. Kiedy podjął ucieczkę, jeden z policjantów oddał kilka strzałów w kierunku auta, uszkadzając oponę. Kierowca kontynuował jednak pościg, który zakończył się dopiero na terenie gminy Waśniów - podkreśliła Wrzesień.



Za kierownicą skradzionego samochodu siedział 27-letni mieszkaniec Ostrowca Św., który miał blisko promil alkoholu w organizmie. W pojeździe znajdowała się też 28-letnia kobieta. Oboje trafili do aresztu. Prawdopodobnie oboje usłyszą też zarzuty.