Sąd Okręgowy w Katowicach przedłużył o kolejne trzy miesiące tymczasowy areszt dla Tomasza M., podejrzanego o porwanie i zabójstwo 11-letniego Sebastiana z Katowic. Do tragedii doszło w maju. Podejrzany przyznał się do zarzutów. Grozi mu nawet dożywocie. W tymczasowym areszcie pozostanie do 19 listopada.

REKLAMA