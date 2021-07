Oddawanie krwi i kontrola stanu zdrowia - te dwa cele połączyła Kopalnia Soli "Wieliczka", która w czwartek 8 lipca w godzinach 10:00-16:00 zaprasza wszystkich chętnych do oddawania krwi. Dodatkowo każdy będzie miał m.in. możliwość skorzystania z bezpłatnych porad lekarskich, fizjoterapeutycznych i badań.

Krwiodawcy w Regisie i tężni

Akcja krwiodawstwa w wielickiej kopalni organizowana jest latem, bo właśnie wtedy najczęściej banki krwi zgłaszają braki. Krew oddawać będzie można przy tężni solankowej oraz w nadszybiu szybu Regis od godz. 10:00 do godz. 16:00, w najbliższy czwartek 8 lipca. Akcję zorganizowano w dwóch miejscach równocześnie, tak aby zapewnić komfort dawcom i skrócić czas oczekiwania do minimum.

Na krwiodawców w obu lokalizacjach będą czekali pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Każdy krwiodawca otrzyma posiłek regeneracyjny i bilet na zwiedzanie Trasy Turystycznej.

Pediatra, kardiolog, fizjoterapeuta

Nowością jest włączenie do akcji tężni solankowej. To obok niej zaparkuje krwiobus, a jej wnętrze zamieni się w centrum porad i badań.



Na stoiskach wewnątrz tężniowych murów będzie można w wyznaczonych godzinach skorzystać z porad fizjoterapeutów (10:00-16:00), lekarza pediatry (10:00-13:00), kardiologa (13:00-16:00). Pielęgniarka wszystkim chętnym zbada ciśnienie krwi czy saturację (10:00-16:00). Będzie to także okazja, aby lepiej poznać ofertę uzdrowiska kopalni.





Co z formą po covidzie?

Przeszedłeś covid i nie odzyskałeś dawnej formy? Zastanawiasz się czy rehabilitacja pocovidowa jest dla Ciebie? Dlaczego warto szczepić dzieci? Potrzebujesz indywidualnej doradztwa fizjoterapeuty lub konsultacji pediatry? Na wiele pytań odpowie personel uzdrowiska, ponadto doradzi, wyjaśni, jeśli zajdzie konieczność pomoże w wyborze dalszego leczenia. Przez 3 godziny w tężni dyżurował będzie też lekarz kardiolog.

Ćwiczenia dla zdrowia i formy

Ponadto każdy chętny będzie mógł wziąć udział w ćwiczeniach oddechowych (co pół godziny od 10:00 do 16:00) prowadzonych przez fizjoterapeutę Uzdrowiska. O zdrowotnych właściwościach powietrza w tężni nie trzeba nikogo przekonywać - w połączeniu z ćwiczeniami czy spacerem wpływ solankowego mikroklimatu na organizm jest jeszcze wyższy.

Dla zdrowia innych i swojego

Tegoroczna akcja krwiodawstwa odbywa się pod hasłem: Pomagam i się badam z Kopalnią Soli "Wieliczka" z uwagi na nakierowanie akcji nie tylko na pomoc innym, ale troskę o własne zdrowie. Porady i badania dostępne będą dla każdego, wg kolejności przyjścia, tylko w wyznaczonych godzinach. Bilet do tężni w tym dniu kosztował będzie tylko symboliczną złotówkę.

Program konsultacji medycznych:

lekarz pediatra - 10:00-13:00

lekarz kardiolog - 13:00-16:00

fizjoterapeuci - 10:00-16:00

pielęgniarka (pomiar ciśnienia, saturacji) - 10:00-16:00

ćwiczenia oddechowe co pół godziny od 10:00 do 16:00

Zbiórka krwi:

krwiobus przy tężni solankowej

nadszybie szybu Regis