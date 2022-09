Liczba ludności w Polsce w ciągu 10 lat spadła o prawie pół miliona - podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. Statystyki pokazują też m.in., że co 5 mieszkaniec naszego kraju ma ponad 65 lat.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut podczas briefingu / Paweł Supernak / PAP

Prezes GUS Dominik Rozkrut przedstawił dane pozyskane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na poziomie województw, powiatów i gmin, zarejestrowane z datą 31 marca 2021 r.



Do optymistycznych wiadomości na temat struktury naszego społeczeństwa mogę zaliczyć wzrost liczby mieszkań i budynków oraz rozlewanie się miast. Jest to oznaką rozwoju gospodarczego. Zmiany mniej korzystne to m.in. starzenie się społeczeństwa - powiedział Rozkrut.



Według danych ze spisu powszechnego, przeprowadzanego przez GUS raz na 10 lat, w Polsce żyje 38 036 118 osób. W porównaniu z ostatnim spisem, przeprowadzonym dziesięć lat temu, jest nas o 476 tys. mniej (-1,2 proc.).



W 2011 r. żyło w miastach 23 405 892 mieszkańców, a dziesięć lat później już tylko 22 748 772 osób (-1 proc.). Na obszarach wiejskich mieszka 15 287 346 osób.



Liderem pod względem przyrostu mieszkańców, tak jak w 2011 r., jest województwo mazowieckie. Najmniej ludzi żyje w województwie opolskim.



Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut / Paweł Supernak / PAP

Według danych GUS nasze społeczeństwo starzeje się, a co 5 mieszkaniec naszego kraju ma ponad 65 lat. Przybywa ludności, zwłaszcza wśród kobiet, w wieku poprodukcyjnym. Mniej jest osób w wieku przedprodukcyjnym.



Największe miasta wojewódzkie to Warszawa (1 860 281 mieszkańców), Kraków (800 653) i Wrocław (672 929).

Przez dziesięć lat wzrosła liczba mieszkań w Polsce. W 2011 r. było ich w sumie 13 495 377. W 2021 r. było ich 14 546 946. Wzrosła także o 12,6 proc. liczba budynków mieszkalnych. W 2021 r. było ich w Polsce łącznie 6 806 910. Największy przyrost mieszkań odnotowano w województwach: pomorskim, małopolskim i wielkopolskim. Najmniej buduje się obiektów mieszkalnych w województwie łódzkim i śląskim.