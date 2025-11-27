Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę na zakup 200 najnowocześniejszych pocisków przeciwlotniczych AIM-120D AMRAAM. Uzbrojenie trafi na wyposażenie przyszłych polskich F-35, a wartość kontraktu to około 500 milionów dolarów netto.

Wicepremier, minister obrony narodowej RP Władysław Kosiniak-Kamysz i zastępca szefa Agencji Uzbrojenia płk Piotr Paluch / Paweł Supernak / PAP

Polska podpisała umowę na zakup 200 najnowszych amerykańskich pocisków przeciwlotniczych AIM-120D AMRAAM.

Pociski AIM-120D AMRAAM mają zasięg do 180 km i są podstawowym uzbrojeniem lotnictwa NATO, w tym F-35, które trafią do Polski w 2026 roku (32 maszyny).

Polskie lotnictwo już używa starszych wersji pocisków AMRAAM (C) na F-16, a nowe zakupy wzmacniają potencjał obronny i współpracę polsko-amerykańską w NATO.

Informacje lokalne i ogólnopolskie znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Szef MON przekonywał, że Polska dołącza do elitarnego grona krajów europejskich, które korzystają z tego typu pocisków, ale jednocześnie pozyskuje ich najbardziej nowoczesną wersję. To pokazuje, jak silnym jesteśmy sojusznikiem, jak bardzo jesteśmy zintegrowani - podkreślił.

Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych i nie ma NATO bez Europy, w tym Polski. Polska jest transatlantykiem - łączy nasze relacje europejskie z relacjami amerykańskimi, łączy nasze zadania - dodał wicepremier.

Tego rodzaju kontrakty - zdaniem Kosiniaka-Kamysza - pokazują, "że sojusz polsko-amerykański to nie tylko słowa, ale też decyzje - o możliwości zakupu sprzętu, pozyskania najnowocześniejszej technologii". Szef MON zwrócił też uwagę, że Polska pozyskuje od USA różne typy sprzętu, jak same F-35 czy amerykański system kierowania obroną powietrzną IBCS.

Rząd chce, by amerykańskich żołnierzy było więcej

Dodał, że cały czas trwają prace nad zwiększeniem obecności wojsk USA w Polsce, których liczba wynosi aktualnie ok. 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dostał zadanie, by w każdej chwili być do tego gotowym - powiedział.

Jak mówił, "wspaniała współpraca pomiędzy polskimi siłami zbrojnymi a amerykańskimi powoduje, że mamy tę siłę, mamy tę moc i dzisiaj możemy o sobie mówić jako o najsilniejszym sojuszniku Stanów Zjednoczonych w Europie, w NATO".

Jakie pociski kupujemy?

AMRAAM to amerykańskie pociski powietrze-powietrze średniego zasięgu - tzn. nawet ok. 180 km; jeden z podstawowych pocisków tego typu wykorzystywanych przez amerykańskie i natowskie lotnictwo, w tym myśliwce F-35. Uzbrojone w m.in. tego typu pociski niderlandzkie myśliwce F-35 brały udział w misji zwalczania rosyjskich dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września. Zgodę na zakup przez Polskę 400 AMRAAM-ów za 1,3 mld dolarów amerykański Departament Stanu wyraził pod koniec kwietnia tego roku.

Pierwsze "polskie" F-35 mają trafić do naszego kraju w 2026 r. Polskie Siły Powietrzne mają otrzymać 32 maszyny, które razem z myśliwcami F-16 będą stanowić o sile polskiego lotnictwa bojowego. F-35 to pierwszy w polskim lotnictwie samolot wielozadaniowy zaprojektowany tak, by był trudno wykrywalny przez przeciwnika.

Polskie lotnictwo dysponuje już pociskami AMRAAM, ale w starszej wersji C; wykorzystywane są one przez polskie samoloty F-16.