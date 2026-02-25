Doświadczenie, profesjonalna obsługa i nowoczesność – tego możesz spodziewać się po BMW M-Cars. To ponad dwadzieścia lat obecności na rynku motoryzacyjnym i bogata, starannie dopasowana oferta nawet dla najbardziej wymagających klientów. W czterech nowoczesnych lokalizacjach w Małopolsce czekają flagowe modele marki: od nowych aut BMW i MINI, przez motocykle BMW Motorrad, aż po starannie wyselekcjonowane samochody używane w programie BMW Premium Selection.
BMW M-Cars jest zawsze blisko - w Krakowie (ul. Conrada), Libertowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie-Łukanowicach. Każda z tych lokalizacji działa według najwyższych standardów, oferując nie tylko sprzedaż, ale kompleksową opiekę i partnerskie podejście.
Nowoczesne przestrzenie zaprojektowane zgodnie z koncepcją BMW Retail Next, szeroki wybór modeli oraz zespół certyfikowanych specjalistów sprawiają, że wizyta w salonie staje się komfortowym doświadczeniem, a nie formalnością do "odhaczenia".
Salon przy ul. Conrada to wizytówka marki w regionie. To właśnie tutaj znajduje się największa w Małopolsce flota samochodów BMW M przeznaczonych do jazd testowych.
Chcesz sprawdzić, jak brzmi rasowy silnik M? Jak auto reaguje na najdrobniejszy ruch kierownicą? Tutaj możesz tego doświadczyć naprawdę - nie w katalogu, lecz na drodze.
To przestrzeń, w której historia marki spotyka się z nowoczesnością. Wyjątkowa strefa ekspozycyjna z legendarnymi modelami pozwala poczuć DNA BMW z bliska.
Salon w Libertowie w pełni realizuje koncepcję BMW Retail Next. To miejsce zaprojektowane wokół Klienta - z myślą o komforcie, swobodnej rozmowie i spokojnym wyborze idealnego modelu.
Oferta obejmuje BMW, MINI oraz samochody używane BMW Premium Selection, a zespół doradców prowadzi Klienta przez cały proces - od pierwszego pytania aż po odbiór kluczyków.
Salon w Nowym Sączu to przykład konsekwentnego stawiania na jakość. Już dziś oferuje pełen zakres usług - od doradztwa sprzedażowego po profesjonalny serwis zgodny z wytycznymi producenta.
W najbliższym czasie obiekt przejdzie modernizację, by jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby klientów regionu.
Autoryzowany salon i serwis w Tarnowie-Łukanowicach to miejsce, w którym relacja z Klientem nie kończy się na podpisaniu umowy. Oryginalne części, certyfikowani specjaliści oraz kompleksowa obsługa - zarówno podczas zakupu, jak i po nim - zapewniają poczucie bezpieczeństwa na lata.
BMW M-Cars to nie tylko sprzedaż i serwis. To także wydarzenia, które integrują Klientów i fanów marki.
Wśród nich znalazły się m.in.:
- motoryzacyjna wyprawa "BMW M trip" dokumentowana na YouTube,
- Rodzinny Dzień w BMW M-Cars 2024,
- spotkanie "Przedsiębiorcze kobiety z BMW w tle",
- wyjątkowy event 7SENSES DINNER.
Wiarygodność BMW M-Cars budują nie tylko relacje z klientami, ale również liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich m.in.:
- Dealer of the Year Award (2006, 2007, 2010),
- Best BMW FS Sales Dealer (2006),
- Best Fleet Department (2012),
- Best Sales Award (2013, 2014),
- Best BMW FS Dealer (2016),
- Pierwsze miejsce w teście "Great Showrooms" magazynu Auto-Świat (2019),
- Best Electromobility Dealer (2020),
- Highest Quality of Marketing Activities and Customer Service (2022),
- Best Warranty Service (2023),
- Highest Quality of Marketing Activities (2024).
Te wszystkie nagrody są dowodami na kompleksową i konsekwentną ofertę, a także jakość obsługi w każdym salonie BMW M-Cars.
Dodatkowym atutem jest wygoda - wizytę można umówić online za pośrednictwem strony internetowej, dostępny jest także kluczykomat. Proces przyjęcia pojazdu do serwisu został uproszczony, aby maksymalnie ograniczyć formalności i oszczędzić czas klientów.
Dwadzieścia lat budowania pozycji marki, doświadczenia w sprzedaży i odpowiadania na potrzeby klientów. BMW M-Cars to dowód na to, że marka nie zmienia swoich idei. W Małopolsce powstały cztery nowe lokalizacje, które oferują szeroką gamę modeli, kompleksową obsługę, indywidualne podejście, a to wszystko w duchu innowacji i ciągłego rozwoju.
Nieważne czy chodzi o kupno nowego pojazdu, potrzebę serwisu lub znalezienia oryginalnych akcesoriów, a może znalezienie używanego auta - BMW M-Cars jest blisko ciebie!