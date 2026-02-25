Doświadczenie, profesjonalna obsługa i nowoczesność – tego możesz spodziewać się po BMW M-Cars. To ponad dwadzieścia lat obecności na rynku motoryzacyjnym i bogata, starannie dopasowana oferta nawet dla najbardziej wymagających klientów. W czterech nowoczesnych lokalizacjach w Małopolsce czekają flagowe modele marki: od nowych aut BMW i MINI, przez motocykle BMW Motorrad, aż po starannie wyselekcjonowane samochody używane w programie BMW Premium Selection.

Cztery lokalizacje. Jedna filozofia: doświadczenie Klienta

BMW M-Cars jest zawsze blisko - w Krakowie (ul. Conrada), Libertowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie-Łukanowicach. Każda z tych lokalizacji działa według najwyższych standardów, oferując nie tylko sprzedaż, ale kompleksową opiekę i partnerskie podejście.

Nowoczesne przestrzenie zaprojektowane zgodnie z koncepcją BMW Retail Next, szeroki wybór modeli oraz zespół certyfikowanych specjalistów sprawiają, że wizyta w salonie staje się komfortowym doświadczeniem, a nie formalnością do "odhaczenia".

Kraków - ul. Conrada. Tu zaczynają się prawdziwe emocje

Salon przy ul. Conrada to wizytówka marki w regionie. To właśnie tutaj znajduje się największa w Małopolsce flota samochodów BMW M przeznaczonych do jazd testowych.

Chcesz sprawdzić, jak brzmi rasowy silnik M? Jak auto reaguje na najdrobniejszy ruch kierownicą? Tutaj możesz tego doświadczyć naprawdę - nie w katalogu, lecz na drodze.

To przestrzeń, w której historia marki spotyka się z nowoczesnością. Wyjątkowa strefa ekspozycyjna z legendarnymi modelami pozwala poczuć DNA BMW z bliska.

/ Materiały prasowe

Libertów - nowoczesność i relacje

Salon w Libertowie w pełni realizuje koncepcję BMW Retail Next. To miejsce zaprojektowane wokół Klienta - z myślą o komforcie, swobodnej rozmowie i spokojnym wyborze idealnego modelu.

Oferta obejmuje BMW, MINI oraz samochody używane BMW Premium Selection, a zespół doradców prowadzi Klienta przez cały proces - od pierwszego pytania aż po odbiór kluczyków.

/ Materiały prasowe

Nowy Sącz - jakość, która się rozwija

Salon w Nowym Sączu to przykład konsekwentnego stawiania na jakość. Już dziś oferuje pełen zakres usług - od doradztwa sprzedażowego po profesjonalny serwis zgodny z wytycznymi producenta.

W najbliższym czasie obiekt przejdzie modernizację, by jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby klientów regionu.

/ Materiały prasowe

Tarnów-Łukanowice - opieka na każdym etapie

Autoryzowany salon i serwis w Tarnowie-Łukanowicach to miejsce, w którym relacja z Klientem nie kończy się na podpisaniu umowy. Oryginalne części, certyfikowani specjaliści oraz kompleksowa obsługa - zarówno podczas zakupu, jak i po nim - zapewniają poczucie bezpieczeństwa na lata.

/ Materiały prasowe

BMW M-Cars to społeczność

BMW M-Cars to nie tylko sprzedaż i serwis. To także wydarzenia, które integrują Klientów i fanów marki.

Wśród nich znalazły się m.in.:

motoryzacyjna wyprawa "BMW M trip" dokumentowana na YouTube,

Rodzinny Dzień w BMW M-Cars 2024,

spotkanie "Przedsiębiorcze kobiety z BMW w tle",

wyjątkowy event 7SENSES DINNER.

Wideo youtube

20 lat potwierdzonej jakości

Wiarygodność BMW M-Cars budują nie tylko relacje z klientami, ale również liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród nich m.in.:

Dealer of the Year Award (2006, 2007, 2010),

Best BMW FS Sales Dealer (2006),

Best Fleet Department (2012),

Best Sales Award (2013, 2014),

Best BMW FS Dealer (2016),

Pierwsze miejsce w teście "Great Showrooms" magazynu Auto-Świat (2019),

Best Electromobility Dealer (2020),

Highest Quality of Marketing Activities and Customer Service (2022),

Best Warranty Service (2023),

Highest Quality of Marketing Activities (2024).

Te wszystkie nagrody są dowodami na kompleksową i konsekwentną ofertę, a także jakość obsługi w każdym salonie BMW M-Cars.

Dodatkowym atutem jest wygoda - wizytę można umówić online za pośrednictwem strony internetowej, dostępny jest także kluczykomat. Proces przyjęcia pojazdu do serwisu został uproszczony, aby maksymalnie ograniczyć formalności i oszczędzić czas klientów.

/ Materiały prasowe

BMW M-Cars zawsze blisko ciebie!

Dwadzieścia lat budowania pozycji marki, doświadczenia w sprzedaży i odpowiadania na potrzeby klientów. BMW M-Cars to dowód na to, że marka nie zmienia swoich idei. W Małopolsce powstały cztery nowe lokalizacje, które oferują szeroką gamę modeli, kompleksową obsługę, indywidualne podejście, a to wszystko w duchu innowacji i ciągłego rozwoju.

Nieważne czy chodzi o kupno nowego pojazdu, potrzebę serwisu lub znalezienia oryginalnych akcesoriów, a może znalezienie używanego auta - BMW M-Cars jest blisko ciebie!