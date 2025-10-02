​Polska w piątek podpisze wstępne porozumienie dotyczące realizacji programu rozbudowy krajowej infrastruktury paliwowej w celu przyłączenia jej do systemu rurociągów NATO - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Umowa zostanie podpisana pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnego a PERN SA. NATO dysponuje siecią rurociągów paliwowych, które mogą zaopatrywać jego wojska np. w przypadku wojny.

Dębogórze, zbiorniki paliwowe PERN. / Adam Warżawa / PAP

Polski operator rurociągów PERN podpisze w piątek wstępną umowę w sprawie rozbudowy krajowych rurociągów paliwowych, aby połączyć je z systemem NATO - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej w czwartek.

NATO, jak podkreśla Reuters, dysponuje siecią rurociągów paliwowych, które mogą zaopatrywać jego wojska np. w przypadku wojny.

Polska od dawna zabiegała o połączenie z Systemem Rurociągów Europy Środkowej NATO (CEPS), który pochodzi z czasów zimnej wojny i transportuje paliwo lotnicze, benzynę, olej napędowy i naftę przez Belgię, Francję, Niemcy, Luksemburg i Holandię. Kończy się on kilkaset kilometrów od granicy z Polską.

Oprócz połączenia sieci obsługiwanej przez PERN z systemem NATO, projekt obejmie budowę magazynów paliwowych na potrzeby sił zbrojnych NATO, poinformowało ministerstwo.

Resort obrony podał, że inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i obronnego państwa. Jej realizacja zwiększy odporność Polski na kryzysy paliwowe, a także wzmocni pozycję kraju jako strategicznego partnera NATO w regionie.

"Inwestycja w infrastrukturę przesyłową i magazynową paliw wpisuje się w działania na rzecz zwiększenia mobilności wojsk i efektywności operacyjnej całego Sojuszu" - dodano.

PERN - podmiot strategiczny

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego to podległa Ministrowi Obrony Narodowej jednostka odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i nadzór nad inwestycjami infrastrukturalnymi NATO w Polsce. Zajmuje się m.in. planowaniem, koordynacją oraz wdrażaniem projektów związanych z budową i modernizacją obiektów służących celom obronnym, w tym rurociągów, magazynów paliw i innych elementów infrastruktury wspierającej siły Sojuszu.

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych.

W Polsce PERN zarządza siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych, ale też produktowych, oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 mln metrów sześc., a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześc.