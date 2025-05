Polska została pozwana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za nieprzedstawienie harmonogramu wdrażania nowych opłat drogowych, uwzględniających emisję CO2. To już drugi pozew, który wpłynął do instytucji w sprawie Polski.

Polska znowu pozwana do TSUE (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock Wcześniej Komisja Europejska skierowała skargę do TSUE na Polskę i cztery inne kraje unijne w związku z niewdrożeniem Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Teraz do TSUE wpłynął kolejny pozew. Tym razem dotyczy on nieprzedstawienia harmonogramu wdrażania nowych opłat drogowych, uwzględniających emisję CO2. Przepisy te nakazują zróżnicowanie opłat drogowych w zależności od emisji CO2. Komisja Europejska skierowała także skargę na Grecję i Bułgarię. W komunikacie KE zwróciła uwagę, że po wszczęciu postępowania w maju 2024 r. wobec trzech krajów: Polski, Grecji i Bułgarii, państwa te za każdym razem miały dwa miesiące na nadrobienie zaległości. W swoich odpowiedziach do KE wyjaśniały, jak zamierzają implementować znowelizowane przepisy dyrektywy i przedstawiały harmonogram zmian, ale do tej pory ich nie wprowadziły. "KE uważa, że wysiłki podejmowane przez organy krajowe w celu podjęcia niezbędnych środków były dotąd niewystarczające, i w związku z tym kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Bułgarii, Grecji i Polsce, zwracając się o nałożenie sankcji finansowych" - podkreśliła KE w swoim komunikacie. Zmiana tzw. dyrektywy o eurowiniecie z 2022 r. rozszerza zakres jej przepisów na wszystkie pojazdy ciężkie i lekkie. Oznacza to, że dokument nie będzie już dotyczył, jak do tej pory, tylko samochodów ciężarowych o masie powyżej 3,5 tony. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek stosowania opłat z tytułu kosztów zewnętrznych za zanieczyszczanie powietrza, odnoszących się do pojazdów ciężkich.

Obowiązek zróżnicowania opłat od pojazdów ciężkich w zależności od emitowanego przez nie zanieczyszczenia wchodzi na europejskie autostrady od 2026 r. Opłaty te będą zróżnicowane w zależności od emisji CO2 z pojazdów; jednocześnie zniesiony zostanie obowiązek różnicowania opłat drogowych w oparciu o normy Euro. Zwolnienia będą dozwolone dla bezemisyjnych pojazdów ciężkich do 31 grudnia 2025 r., a dla bezemisyjnych pojazdów lekkich - bezterminowo. Zobacz również: Polska pozwana. Jest skarga Komisji Europejskiej