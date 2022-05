Podczas wizyty w Teheranie polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał ze swoim irańskim odpowiednikiem umowę o współpracy. Ma ona dotyczyć kultury, edukacji, nauki, sportu, a także medycyny nuklearnej czy produkcji ciężkich pojazdów. "Ustaliliśmy, że jak tylko dojdzie do szczęśliwej konkluzji negocjacji dotyczących porozumienia nuklearnego z Wiednia, podejmiemy szeroko zakrojoną współpracę gospodarczą z Iranem" - powiedział Rau. W Teheranie jest wysłannik RMF FM Maciej Sztykiel.

Szef irańskiej dyplomacji Hosejn Amir-Abdollahijan (P) i minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau (L) na konferencji prasowej po konsultacjach politycznych w Teheranie / Marcin Obara / PAP

Cały czas podkreślamy, we wszystkich w naszych rozmowach, że należy dojść do porozumienia, należy zawiesić broń. Żywimy głęboką nadzieję, że uda nam się zakończyć ten konflikt - powiedział Hossein Amir-Abdollahijan, irański minister spraw zagranicznych.

W Teheranie jest nasz wysłannik Maciej Sztykiel. Jego relacji możecie wysłuchać w Faktach RMF FM.

Ministrowie o wojnie w Ukrainie

Rau wypowiadał się na wspólnej konferencji prasowej z szefem irańskiej dyplomacji Hosejnem Amir-Abdollahijanem, z którym omawiał wcześniej również wojnę w Ukrainie.

Irański minister zapewnił, że jego kraj jest przeciwny wszelkim aktom agresji i chce, aby doszło do zawieszenia broni.

Rau przebywa od soboty w Iranie z wizytą na zaproszenie strony irańskiej. Ma ona charakter bilateralny i jest pierwszą od 2014 r. wizytą szefa polskiej dyplomacji w tym kraju.

Politycy omówili kwestie dotyczące współpracy dwustronnej, a także agresji Rosji przeciw Ukrainie. Podpisali też umowę o współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki, sportu, młodzieży i środków masowego przekazu.

Polski minister podkreślił, że rozmowa była okazją do przeanalizowania także stanowisk zasadniczych dla pokoju na świecie, architektury bezpieczeństwa i zmieniającej się kondycji gospodarczej - nie tylko w Europie - która jest wynikiem rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Ustaliliśmy, że jak tylko dojdzie do szczęśliwej konkluzji negocjacji mających na celu porozumienie nuklearne z Wiednia, podejmiemy szeroko zakrojoną współpracę gospodarczą, dlatego, że zdajemy sobie sprawę z jej potencjału - oświadczył Rau.

Iran od jedenastu miesięcy prowadzi rozmowy w Wiedniu z Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Chinami i Rosją na temat swego programu nuklearnego. W negocjacjach uczestniczą też pośrednio Stany Zjednoczone.

Co powiedział Zbigniew Rau?

Rau podkreślał, że Polska i Iran uważają, że są obszary, gdzie ta współpraca będzie owocna.

My w Polsce także myślimy o tych samych obszarach i uznajemy, że politycy powinni tworzyć tylko dobry klimat do wzajemnej współpracy firm - czy to prywatnych, czy także tych z udziałem kapitału państwowego - zaznaczył. Zapewnił, że obie strony są zainteresowane taką współpracą.

Jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie - mówił minister - Polska konsekwentnie podkreśla, że jest ona wynikiem "niczym niezawinionej, niczym nieusprawiedliwionej agresji rosyjskiej".

Rau dodał, że będzie jeszcze z irańskim ministrem rozmawiać o interesujących obie strony kwestiach i "zbliżać dalej perspektywy w stosunkach międzynarodowych".

Podkreślił, że wśród tematów rozmowy było także 80-lecie przyjęcia przez Irańczyków Polaków, którzy opuścili Związek Sowiecki w trakcie tzw. ewakuacji Armii Andersa. Podkreślał, że przyjęcie wówczas polskich uchodźców i opieka nad polskimi cmentarzami oraz miejscami pamięci to kwestia ważna dla Polaków i wzajemnych stosunków polsko-irańskich.

Irański minister o współpracy z polską

Amir-Abdollahidżan wyraził nadzieję, że uda się zakończyć konflikt na Ukrainie dzięki posunięciom politycznym, "unikając stosowania podwójnych standardów".

Podkreślił, że Iran już wcześniej deklarował możliwość wysłania na Ukrainę grupy medycznej i gotowość do udzielenia pomocy humanitarnej. Dodał, że usłyszał od strony ukraińskiej, że nie ma obecnie takiej potrzeby.

Dodał, że w ostatnim czasie trzy razy rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą, a także z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem.

Wybieramy się do Moskwy i cały czas podkreślamy, że należy szukać porozumienia, doprowadzić do zawieszenia broni, mamy nadzieję, że uda się zakończyć ten konflikt - powiedział.

Wyraził też uznanie dla Polski jako kraju biorącego na siebie ciężar przyjmowania uchodźców z Ukrainy.

Wyjaśnił, że Teheran i Warszawa są gotowe rozszerzać współpracę między innymi w zakresie nauki, medycyny nuklearnej, wymiany studenckiej i produkcji ciężarówek oraz autobusów.

W niedzielę w Iranie Rau spotka się jeszcze z prezydentem tego kraju Ebrahimem Raisim.