Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że za kilka dni fabryka Mesko podpisze kontrakt z estońskimi siłami zbrojnymi na dostawę polskich zestawów przenośnych pocisków przeciwlotniczych typu Piorun. Sprzęt sprawdził się podczas wojny w Ukrainie.

Polski żołnierz z PPZR Piorun / Marcin Gadomski / PAP

"W najbliższym czasie, za dosłownie kilka dni, zostanie podpisany ważny kontrakt pomiędzy polskim przemysłem zbrojeniowym a Estonią. Fabryka Mesko dostarczy zestawy polskich przenośnych pocisków przeciwlotniczych typu Piorun dla estońskich sił zbrojnych. Zestawy Piorun przeznaczone są do zwalczania nisko lecących statków powietrznych takich jak samoloty, śmigłowce czy drony" - powiedział wicepremier w wywiadzie z portalem i.pl.

Po uwadze, że Pioruny sprawdziły się podczas wojny na Ukrainie, szef MON został zapytany, czy w związku z tym zainteresowanie polskim sprzętem za granicą rośnie.

"Warto podkreślić, że jest to uzbrojenie, które w pierwszych dniach rosyjskiej agresji Polska przekazała Ukrainie i które jest przez naszych ukraińskich przyjaciół bardzo chwalone. Pioruny są skuteczne i nowoczesne. Podpisanie tego kontraktu to doskonała wiadomość z kilku powodów. Pierwszy to fakt, że Estończycy stawiają na sprzęt, który sprawdza się na współczesnym polu walki i zbiera doskonałe opinie użytkowników. Po drugie, jest to polska technologia, polski produkt, zdobywający międzynarodowe uznanie, sprawdzony w najtrudniejszych warunkach bojowych, odpowiadający wymogom współczesnego teatru wojennego. I po trzecie, daje to mocne podstawy do rozszerzenia wachlarza przyszłych kontraktów z innymi partnerami" - odpowiedział.

Jak dodał, "wierzę, że kolejne kraje także będą rozbudowywać swój potencjał w oparciu o sprawdzone zdolności naszego przemysłu obronnego".

Wicepremier zwrócił też uwagę, że Pioruny dobrze służą przede wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. "W czerwcu br. zatwierdziłem umowę, zwiększającą liczbę zamówionych dla naszego wojska przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun do 3.5 tys. pocisków i 600 mechanizmów startowych" - przypomniał.

Błaszczak przypomniał też, że w poniedziałek podczas targów MSPO w Kielcach podpisana zostanie umowa na dostawę kolejnych dwóch dywizjonowych modułów ogniowych Regina z 48 samobieżnymi armatohaubicami Krab oraz wozami dowodzenia i zabezpieczenia.